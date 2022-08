Il solito Fabrizio Corona chiassoso, rumoroso, sopra le righe. Intervistato da Novella 2000, l’ex re dei paparazzi ha parlato di chirurgia estetica visto che di recente si è sottoposto a un nuovo intervento. Nel corso della chiacchierata con il settimanale diretto da Roberto Alessi ha pure tirato una bordata a Gabriel Garko. Ma si proceda con ordine: l’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez ha spiegato perché è ricorso al bisturi in svariati frangenti, perché non se ne è pentito e perché probabilmente continuerà a farlo anche negli anni a venire.

“Mi vedo antesignano anche in questo. Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale. Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto”. Così Corona, il quale ha poi puntualizzato che, ovviamente, “la chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale”. Ecco quindi la pesante stoccata rivolta al divo Garko: “Faccio un esempio: Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta”. Come si diceva, il solito Fabrizio chiassoso e rumoroso.

Qualche giorno fa Corona ha fatto un intervento di blefaroplastica e ha deciso di mostrarsi senza filtri. Ma che bisogno c’è di dirlo a tutti? Perché dichiararlo? “Perché bisogna dirlo, non c’è niente di male. Se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta. Io l’ho sempre ammesso. Non bisogna negare delle realtà che tanto sono evidenti. Buona parte del mondo femminile, famoso e non, ancora adesso fa fatica ad ammettere i vari ritocchini”.

Cos’è la blefaroplastica

Per chi non sapesse che cosa sia la blefaroplastica: trattasi di un intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso delle palpebre insieme alle ernie di grasso che costituiscono le borse palpebrali. Può essere eseguita da sola o in associazione ad altri interventi di ringiovanimento del viso. In casi particolari, questo intervento può avere una valenza funzionale e non solo estetica. In generale, un intervento di blefaroplastica ha un prezzo che oscilla dai 2.200 ai 4.500 euro.

Corona e Sara Barbieri tra demoni e progetti nuziali

Abbandonato l’argomento chirurgia estetica, Corona, sempre con Novella 2000, è passato a quello sentimentale. Davvero si sposerà a breve con Sara Barbieri? “L’idea è quella, vediamo”. Cos’è che lo unisce tanto alla donna? “Siamo due persone piene di demoni, che ti tolgono molto, li devi combattere. Sono una lotta continua per conquistare la vita. I demoni ti crescono dentro giorno dopo giorno, alimentati da fatti, vicende, dal tuo modo di reagire, dalla rabbia”.

Fabrizio Corona e il progetto di trasferirsi negli Usa: destinazione Los Angeles

Altro tema caldo relativo all’ex re dei paparazzi: qualche settimana fa ha dichiarato che nel suo futuro ci sono gli Stati Uniti d’America. Il sogno sarebbe quello di fare i bagagli e trasferirsi a Los Angeles. Ovviamente non per oziare, ma per iniziare nuovi progetti professionali. L’idea gli frulla ancora in testa? Naturalmente sì: “Ho grandi progetti, tra cui il trasferimento negli Sati Uniti. Voglio andare a Los Angeles, fare la serie televisiva che mi hanno proposto sulla mia vita, proseguire lavorando sempre molto, anche sulla mia immagine”.

“In Italia il livello è troppo basso, sia nel mondo dello spettacolo che in quello della politica che in quello delle istituzioni. Se hai la giusta esperienza e le motivazioni forti gli Stati Uniti ti fanno crescere a livello internazionale. Questo è importante per non restare arenati, è importante per me”, ha concluso Corona.