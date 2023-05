Fabrizio Corona fa le pulci a Diletta Leotta, nota giornalista di Dazn in dolce attesa. La giovane siciliana aspetta una figlia dal fidanzato Loris Karius, calciatore tedesco in forza al New Castle. In questi giorni la coppia ha prima trascorso del tempo a Dubai, poi si è spostata alle Baleari, più precisamente ad Ibiza, dove si sta godendo dei momenti di relax e spensieratezza. Ed è proprio dalla spiaggia dell’isola spagnola che è arrivata una fotografia, prontamente acciuffata da Corona, di Diletta in costume da bagno. Che c’è di male? Nulla, a onor del vero. E quindi perché l’ex re dei paparazzi ha divulgato lo scatto con tanto di sferzata nei confronti della Leotta? Perché, a suo dire, il volto di Dazn farebbe ampio uso di Photoshop mentre la realtà sarebbe ben differente.

Corona giudica la foto della conduttrice di Dazn: “La realtà è ben diversa dai social”

Corona, dal suo profilo Telegram, con ben poco tatto, per usare un eufemismo, ha scritto, a commento dell’immagine in cui si vede la giornalista con il fidanzato sul bagnasciuga di una playa di Ibiza, che “tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è”. L’imprenditore milanese, non pago, ha aggiunto che sui social Diletta appare sempre in “splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima”. “La realtà, come potete vedere, è ben diversa”, ha chiosato Corona, il cui intento palese è stato quello di mettere in risalto una contraddizione estetica tra mondo real e universo social.

Naturalmente l’argomento travalica il gossip, se lo si vuole affrontare in modo più approfondito. Da un lato c’è una donna incinta (la Leotta è al quinto mese di gravidanza) che viene attaccata poiché modifica le proprie fotografie prima di spedirle sui social. Il fatto è che la critica, inevitabilmente, sfocia anche in un giudizio dimenticabile sul suo aspetto fisico, tra l’altro con un vocabolario discutibile (“tutta questa cellulite e grasso in eccesso”), senza dubbio evitabile. Dall’altro lato c’è la questione dei modelli di “perfezione” spacciati sui social da influencer e personaggi noti che poi, paradosso, ce li si ritrova spesso a fare discorsi pubblici sull’accettazione di sé, del “non curatevi degli altri ma credete solo in voi stessi”, etc. etc.