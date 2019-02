Corona pubblica una foto con il figlio Carlos: Nina Moric sbotta

By

Fabrizio Corona insieme al figlio Carlos, la foto piace ai fan: agli haters ci pensa Nina Moric

Nina Moric dichiara guerra agli haters, perché se c’è una cosa che gli utenti che affollano i social non devono fare è prendere di mira suo figlio Carlos. Sotto una delle ultime foto pubblicate da Fabrizio Corona, dove lui si mostra appunto insieme a Carlos, a prendere la parola contro chi ha lasciato commenti fuori luogo nei confronti di padre e figlio è stata la modella croata in persona. L’immagine, ad onor del vero, è piaciuta a tantissimi fan di Corona (e a dimostrazione di ciò basta dare una rapida occhiata al numero di like raggiunto). Nina, però, è contro quelli che hanno scritto messaggi d’odio e rancore che si è scagliata, pubblicando a sua volta un lungo sfogo volto a mettere a tacere le male lingue.

Fabrizio Corona e il figlio Carlo insieme, Nina Moric perde la pazienza e si scaglia contro gli haters: “Io non ho parole”

“Come madre mi vergogno dei vostri commenti” ha scritto Nina Moric nel lungo commento lasciato sotto l’ultima foto di Fabrizio Corona. “Parlate di un 16enne senza il minimo pudore. Io non ho parole” ha poi aggiunto la showgirl “Lasciamo perdere i ragazzetti idioti, ma gli adulti, mamma mia che poveretti. Vi dovete fare schifo da soli! Che la notte vi porti un po’ di decenza umana. Siete peggio delle bestie”. Parole dure ma dirette quelle della Moric che, di certo, non si è lasciata intimorire da chi – nella maggior parte dei casi – sputa sentenze senza senso e/o si nasconde dietro un profilo falso.

Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata: si chiama Alessandra e fa l’attrice

Fabrizio Corona, dopo la fine della relazione con Asia Argento, pare aver ritrovato l’amore. Secondo quanto scritto nell’ultimo numero del settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi starebbe insieme ad una giovane attrice, impegnata a teatro, cui nome è Alessandra.