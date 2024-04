Corona: “Fiordelisi e Sophie, i reali guadagni al mese con Instagram”

Quanto guadagnano influencer come Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni? Il mondo delle sponsorizzazioni sui social è variegato. Naturalmente le due ex concorrente del Grande Fratello Vip non hanno introiti simili a quelli delle super star di Instagram come Giulia De Lellis e Beatrice Valli (o Chiara Ferragni prima che venisse travolta dal Balocco-gate che l’ha gettata in una situazioni difficilissima). Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, che conosce molto bene la schermitrice salernitana e la fidanzata di Alessandro Basciano, si parla comunque di cifre alquanto considerevoli.

L’ex re dei paparazzi, ospite nel podcast ‘Fatturare Fatturare Fatturare’, si è preso parte del merito del successo, a livello di fama, di Sophie e Antonella, ricordando che sono passate sotto la sua ala protettrice in passato. “Sono persone che ho fatto lavorare io e che ho anche messo nei reality io”, ha sottolineato l’ex marito di Nina Moric. D’altra parte non è un mistero che ci abbia messo lui lo zampino per farle entrare al GF Vip, con tanto di consigli su come comportarsi per creare dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopodiché è passato a parlare della questione economica, snocciolando cifre numeri curiosi.

“Una volta – ha sostenuto Corona – c’era il mito americano, quello di chi dal nulla faceva i soldi e diventava ricchissimo. Oggi è diverso, tu vedi tanti ragazzi su Instagram che attraverso una serie di attività diventano ricchi. Poi c’è molta fuffa, ma ci sono le cifre e molti di loro guadagnano davvero”. Spazio ai casi specifici della Codegoni e Fiordelisi, ritenute dall’ex re dei paparazzi delle influencer ‘normali’. Ebbene, più o meno, quanto riescono a guadagnare dalla loro attività sui social?

“Ora faccio due esempi, Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. In questi casi parliamo di due persone normalissime, che non hanno doti eccelse di bellezza o intelligenza. Loro guadagnano 10 e anche 15.000 euro al mese di sponsorizzazioni Instagram al mese. Queste sono ragazze giovani di poco più di 20 anni e portano sicuri 10/15.000 Euro mensili di queste sponsorizzazioni”.

Corona ha quindi rimarcato che si tratta di cifre considerevoli se si tiene conto che un plurilaureato spesso guadagna un quinto di quel che riescono a mettersi in tasca persone come le due ex gieffine lavorando con i brand tramite i social. Al momento sia la Fiordelisi sia la Codegoni hanno preferito non commentare le dichiarazioni dell’imprenditore milanese circa i loro introiti.

Fabrizio Corona e il rapporto con il denaro

Fabrizio Corona, in svariate occasioni, ha parlato del suo rapporto con il denaro, ammettendo di avere una sorta di ‘malattia’ relativa al fare soldi. L’imprenditore è arrivato a dire che lui misura le persone proprio in base alle capacità di queste di arricchirsi e guadagnare denaro. Più ne fanno, più hanno la sua stima. Uno strano metodo di valutazione, ma tant’è!