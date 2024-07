Corona: “Ferragni è sola e vi dico di quando non salutava nessuno”

Fabrizio Corona, intervenuto al podcast Gurulandia, ha fatto piovere bordate infuocate nei confronti di Chiara Ferragni, arrivando addirittura a dire che ora gli fa “un po’ pena”. L’ex re dei paparazzi, fedele al suo stile per nulla diplomatico, ha attaccato in maniera pesante l’ex moglie di Fedez, raccontando anche, sempre secondo la sua personale narrazione, retroscena su come l’influencer cremonese si comportava prima nel privato e come si atteggia adesso. In particolare, Corona ha sostenuto che la star di Instagram, prima di venire travolta dal “Balocco gate”, “non salutava nessuno”.

In questo periodo la Ferragni sta provando a reinventarsi. Una delle novità della sua comunicazione riguarda l’impegno su TikTok, social su cui sta pubblicando diversi video leggeri e adolescenziali, che più di qualcuno reputa imbarazzanti. In uno dei filmati recenti, la si è vista a Forte dei Marmi, con un bagnante, al quale ha confidato che la “separazione da Fedez le sta facendo bene”. Partendo da questo episodio, Corona ha cominciato a menare fendenti durissimi nei confronti dell’influencer.

“Video virale di questi giorni – ha dichiarato l’ex re dei paparazzi – è la Ferragni in spiaggia sulla battigia a Forte dei Marmi. Sola”. Corona ha quindi sostenuto che già vederla senza bodyguard al seguito è una notizia: “Generalmente era circondata da trenta guardie del corpo, era inavvicinabile e soprattutto con la sua spocchia e la sua non curanza, non salutava nessuno”.

A questo punto le esternazioni dell’imprenditore si sono fatte ancor più pesanti in riferimento all’episodio del bagnante e anche all’intervista rilasciata mesi fa dalla Ferragni a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio:

“Si avvicina un bagnante, la riprende dandole un giudizio. E lei tutta timidina “si sto bene, sono più felice”. Ma po**a miseria. Cioè da Fazio che dovevi raccontare non hai detto un ca**o, arriva il bagnante della porta accanto, fai la triste e gli dici “si mi fa bene stare da sola”. Ti dico la verità, ma te lo dico seriamente. A me comincia a farmi un po’ pena”.

Anche Selvaggia Lucarelli contro la nuova comunicazione di Chiara Ferragni

A criticare duramente le novità comunicative della Ferragni, nelle scorse ore, è stata anche Selvaggia Lucarelli. L’influencer si è ripresa su un volo low cost della compagnia EasyJet, mettendo in evidenza il simbolo dell’aereo. Secondo la giornalista de Il Fatto Quotidiano si è trattata dell’ennesima mossa con il fine di creare empatia sui social. Inoltre la Lucarelli ha scritto che crede che l’ex moglie di Fedez continui a usare i social solamente per provare a tornare a essere appetibile per i grandi brand e quindi per tentare di monetizzare.

Dal canto suo l’imprenditrice digitale ha preferito non replicare alla giornalista. Difficilmente cambierà tattica: l’obbiettivo è quello di riuscire a recuperare credibilità così da poter di nuovo essere “influente”. La missione non è affatto semplice, ma, come si suol dire, tentar non nuoce. Peggio di così è dura.