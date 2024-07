Chiara Ferragni su EasyJet, Lucarelli: “La sua vita non esiste più”

Chiara Ferragni, inevitabilmente, negli ultimi mesi si è ritrovata a dover rivoluzionare la sua comunicazione. Il ‘Pandoro gate’ ha innescato un terremoto nella sua vita professionale ed è quindi stata costretta a reinventarsi. Da settimane l’ex moglie di Fedez confeziona contenuti che provano a strizzare l’occhio alla gente comune. Mosse che, senza scomodare sociologi ed esperti, sono palesemente improntate a creare empatia con gli utenti. Dalla serie, “ecco qui, io sono come voi”. L’ultima trovata in tal senso è di poche ore fa: l’imprenditrice digitale si è ritratta in una breve storia Instagram su un volo EasyJet, cioè di una compagnia aerea low cost. Nel breve filmato la si vede anche scherzare con una hostess. Selvaggia Lucarelli, colei che giornalisticamente ha fatto scoppiare il caso Balocco, ha fatto calare la sua mannaia sulla mossa dell’influencer.

“Ma tipo smettere di mostrare marchi e brand e qualunque cosa richiami l’aspetto commerciale della sua vita che non esiste più?”. Così la Lucarelli in una Storia Ig. L’intervento si è poi fatto ancor più duro: “Per giunta costringendo marchi e brand a ricevere montagne di m***a sui social gratis?”. Il ragionamento della giornalista è il seguente: Chiara Ferragni pensa sempre a livello imprenditoriale cercando di sfruttare ogni occasione per tentare di innescare engagement per poi monetizzare. Il punto è che adesso la sua immagine è, per dirla in gergo, “radioattiva’, vale a dire incline ad attirare critiche. Così, associandosi a un marchio, di riflesso, anche questo può venire bersagliato.

Da sottolineare che l’influencer cremonese, dal ‘Balocco gate’ in poi, non ha più sponsorizzato alcun brand. Le grandi aziende l’hanno scaricata non ritenendola più una testimonial credibile. Una situazione che ha spinto l’ex moglie di Fedez a tentare di scrollarsi di dosso la nomea di essere una persona non affidabile. La missione è tutt’ora in corso, ma non è detto che vada in porto.

Chiara Ferragni e il matrimonio con Fedez polverizzato

L’imprenditrice, oltre ad aver visto crollare le sue entrate a livello lavorativo, ha anche visto polverizzarsi il suo matrimonio con Fedez. Il rapper, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, ha ammesso candidamente che lo scandalo dei pandori ha avuto un peso non indifferente nella decisione di separarsi, seppur ha tenuto a sottolineare che non era il solo fattore negativo presente nel rapporto. Non a caso, qualche settimana dopo, in una diretta social è giunto persino a definire le nozze con l’ex moglie una “relazione tossica”.