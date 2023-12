Corona: “Ferragni e Fedez? Il maxi risarcimento chiesto a me”

Al Peppy Night, Fabrizio Corona si è espresso sulla questione pandoro e ha detto ciò che pensa sui Ferragnez. L’ex re dei paparazzi non si è risparmiato su una delle coppie più chiacchierate d’Italia. Ha anche affermato che ora si prenderà una piccola “vendetta personale“, dato le querele che ha ricevuto da parte loro negli anni passati. Ma soprattutto dato che loro gli avevano chiesto un risarcimento di un milione di euro.

Secondo lui, qui si parla di una “vera e propria truffa agli italiani“. Dopo le denunce subite, Corona aveva promesso di non parlare più della coppia, ma, dato che ora “la notizia è di portata nazionale“, si ritiene autorizzato a commentarla.

“Qui abbiamo un enorme problema con loro. Il mio avvocato Ivano Chiesa mi ha chiamato dicendomi che la pena era finita, ma che il problema erano tre querele dei Ferragnez. Una perché avevo dato loro degli ebeti, alla fine mi avevano chiesto un milione, sempre quel milione che gira. Quel milione lo volevano da me. Sempre un giro. Alla fine però abbiamo firmato un accordo in cui io non avrei più parlato di loro e loro avrebbero ritirato la querela. Ma a questo punto c’è un però. Oggi questo del pandoro è un fatto di cronaca nazionale. Quindi non è che loro possono obbligarmi a non commentare e a non dire la mia, ciò che penso su un fatto di rilevanza nazionale“.

Secondo Fabrizio, arrivati a questo punto, è importante che la magistratura intervenga, poiché il Codacons ha fatto 104 esposti. Inoltre, secondo lui, questo non è solo gossip, ma la questione è più grave. Ritiene anche che la coppia sta cercando di spostare l’attenzione su altro, ma l’unica cosa che dovrebbero fare è “allontanarsi dai social per almeno un mese“.

“A me hanno indagato per ogni cosa che ho fatto. Io ora non esprimo giudizi, però mi aspetto l’intervento della magistratura. Perché se non interviene c’è qualcosa che non va. Dovrebbero aprire un procedimento. Lei ha detto che impugnerà la sentenza. Lui ha attaccato la cosiddetta non giornalista, siamo arrivati ad un livello dove hanno toccato il fondo. Però chi è furba adesso è la Meloni. Quello che dovrebbero fare i Ferragnez? Secondo me sarebbe meglio che non parlassero sui social almeno per un mese“.

La questione Ferragni- Balocco

Sono passati 15 giorni da quando l’Anti-trust ha comunicato la multa di un milione di euro che dovrà pagare Chiara Ferragni per una sbagliata comunicazione fatta in merito alla vendita dei pandoro, a Natale 2022. Secondo quanto pubblicizzato dall’influencer, i proventi sarebbero andati in beneficenza, ma si è dimostrato come l’impostazione della pubblicità non era veritiera e che la Ferragni è stata pagata da Balocco.

Da questo momento è scoppiata una bufera mediatica che ha portato Chiara ad un silenzio stampa, poi a un video di scuse, ma comunque poco convincente. Poi, di nuovo, è scomparsa dai social. Recentemente, su Instagram, è riapparso Fedez, ma nessuna traccia della moglie. Si mormora anche che il rapper non fosse a conoscenza di questa storia e che a rischio ci sia il lavoro del manager di Chiara, Fabio Maria Damato.

Nel frattempo, in molti aspettano il ritorno sui social dell’influencer, chiedendosi come agirà d’ora in poi, dato che si sta indagando anche sulla vendita delle uova di Pasqua 2023. Durante questo silenzio, però, la perdita di follower è sempre in aumento.