Corona: “Fedez? Tradimenti non un problema, perché è scappato”

Fabrizio Corona a tutto campo. Intervistato da Chi Magazine in occasione dei suoi 50 anni (spegnerà le candeline il 29 marzo), l’ex re dei paparazzi ha parlato a 360 gradi della sua vita. In particolare ha rivelato in che rapporti è oggi con le ex compagne Nina Moric e Belen Rodriguez, ha detto la sua su Chiara Ferragni e Fedez, ha parlato della situazione delicata di suo figlio Carlos e, lasciando tutti di stucco, ha raccontato che sta ancora assieme a Sara Barbieri. La love story sembrava morta e sepolta. L’imprenditore milanese, invece, afferma che non è affatto così.

Dal settembre 2023 Corona è tornato a essere un uomo libero, dopo aver trascorsi anni tra carcere, arresti domiciliari e programmi di recupero. “Ho scontato la mia pena, sono un uomo libero. Ho sempre quei 10-15 processi in atto ma, dopo che hai fatto una vita come la mia, sono cose minori. E, finora, li ho vinti quasi tutti, se non tutti“, ha spiegato al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Quando all’ex re dei paparazzi è stato chiesto quando ha pianto l’ultima volta, è arrivata la seguente risposta: “Quando ho perso la battaglia che avevo combattuto per aiutare mio figlio a stare bene, era il 2020. Ero convinto di avercela fatta, era quasi guarito e, invece, ha avuto un crollo totale e per me è stato durissimo. Uno come me, che pensa di ottenere sempre quello che vuole, ha dovuto prendere atto della sconfitta“.

Corona e i rapporti recuperati con Belen e Nina Moric

Spazio poi ai rapporti con le ex compagne. Con Belen Rodriguez, dopo la fine della love story (durata dal 2009 al 2012), è sempre rimasto legato da un affetto amichevole. Più difficoltoso invece il rapporto con Nina Moric, con la quale ha vissuto un amore dal 2001 a 2007 e con la quale ha avuto Carlos. Nei mesi scorsi è successo un putiferio. La modella croata e l’ex marito si sono scambiati accuse pesanti. Acqua passata, oggi pare che abbiano trovato un sano equilibrio:

“Quando ci siamo conosciuti, io e Nina eravamo due ragazzini che cavalcavano l’onda di quel periodo bellissimo, irripetibile. Ci siamo amati, abbiamo fatto follie. Solo che, purtroppo, mi ha conosciuto in un momento in cui ero in trasformazione, il mondo che frequentavo mi aveva cambiato e lei ne ha sofferto. Oggi, a distanza di tantissimi anni, dopo lunghe tragedie, ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive, sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene.

Come accennato, con la Rodriguez invece il legame è sempre stato piuttosto disteso:

“Ai tempi mi dispiaceva che fosse finita, ma non ho mai pensato di tornare con lei. Negli ultimi anni ci siamo sentiti spesso, siamo molto amici e ci vogliamo bene. Sappiamo di poter contare l’uno sull’altra e ci raccontiamo anche le nostre storie sentimentali”.

Fabrizio Corona: “Sto ancora con Sara Barbieri”

Da quasi tre anni l’ex re dei paparazzi sta assieme alla giovane Sara Barbieri. La love story sembrava naufragata del tutto qualche settimana fa. Poi è avvenuta la ricucitura. Questo almeno è ciò che racconta Corona:

“Siamo ancora insieme, ma abbiamo avuto una fase di “fermo”. Tieni conto che lei ha 23 anni, io ne ho 50. È una ragazza molto particolare, con la quale ho una storia che potevo avere solo a questa età. Abbiamo tanti problemi e tante cose che ci legano profondamente e abbiamo vissuto un brutto periodo, ora stiamo ricominciando a vederci. Alla fine stiamo insieme già da due anni e otto mesi”.

Corona su Fedez e Ferragni: “I tradimenti non sono il vero problema”

Corona ha poi parlato approfonditamente della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, rendendo una versione alquanto particolare. L’imprenditore ha sostenuto che il rapper per anni ha accettato di condurre una vita che non lo appagava del tutto e che quando è scoppiato il caso dei pandori tale problema è debordato, provocando il crac matrimoniale:

Conosco Fedez da prima che incontrasse Chiara. Lei ha avuto un successo e una fortuna che le sono piovuti addosso. È stata brava perché è stata la prima ma, nel momento in cui ha sbagliato – credo in buonafede perché, magari, l’errore non lo ha fatto lei – devi saperti rialzare. Ha costruito una relazione con Fedez che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se crolla uno, l’altro scappa. Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando la “corte” della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara, gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto. I tradimenti non sono il vero problema, il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo. Non sappiamo come lui abbia vissuto questi ultimi anni”.

Infine l’ex re dei paparazzi ha dichiarato che l’unica diva che c’è oggi in Italia è Maria De Filippi. Secondo Corona, però, la conduttrice pavese ha scelto di non mostrarsi come tale: “L’unica diva che ci potrebbe essere in questo momento è Maria De Filippi, ma ha scelto di non esserlo. Gli altri sono tutti sullo stesso piano e quelli che si atteggiano a divi fanno tenerezza.”