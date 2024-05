Corona: “Fedez, andrà tutto storto con Authié. Voragine Ferragni”

Fabrizio Corona e le rivelazioni sulla vita sentimentale di Fedez, che, dopo il naufragio del matrimonio con Chiara Ferragni, sta frequentando la modella francese ventenne Garance Authié. L’ex re dei paparazzi è intervenuto sulla sua testata, Dillinger News, che ha anche pubblicato un video inedito in cui si vedono il rapper e la ragazza in discoteca in atteggiamenti complici e inequivocabili. Corona pare che con il cantante abbia un filo diretto. Proprio l’imprenditore, infatti, è stato il primo a dare la notizia del forfait dell’artista al programma di Alessandro Cattelan. Inoltre, di recente, ha riferito di aver conversato con Fedez dopo l’intervista a Belve. Ora torna a parlare del musicista, assicurando che è “confuso” per via del momento delicato che sta attraversando a livello privato.

Corona, a proposito del legame con la modella Authié, ha riferito che lei “sembrerebbe essere piombata nella vita di Fedez come un angelo caduto dal cielo: prima lei compare in barca su una storia Instagram del rapper, poi sono stati paparazzati insieme al GP di Monaco, ora li abbiamo ripresi in una discoteca… che cosa può andare storto?”. Il riferimento alla discoteca è al video postato in esclusiva da Dillinger News dove si vede l’ex marito della Ferragni vicinissimo alla ventenne e in pose ammiccanti.

L’ex re dei paparazzi risponde da sé alla domanda sul che cosa possa andare storto: “Beh, in realtà tutto. Fedez in questo momento è molto confuso, la situazione con l’ex moglie Chiara, i figli, la casa, la rissa con Iovino, gli sta dando alla testa. Ciò che sta provando a fare è darsi una botta di vita con qualche super modella. E per quanto possiate pensare che quest’ultima storia sia definitiva, sappiate che, secondo noi, anche questa è destinata a una vita breve”.

Corona è convinto che Fedez abbia intrapreso un intricato cammino “alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato“. E in tale cammino “ha trovato Garance Authié. Fedez proviene da uno standard molto alto. E non stupisce che abbia scelto una come lei”. Spazio quindi a un paio di coordinate sulla ventenne classe 2004, “appartenente all’alta società, ricca, che frequenta esclusivamente la Milano bene”.

“Non a caso è stato proprio Leonardo Del Vecchio a presentare la bellissima Garance al nostro triste e solo Federico. E da quel momento le cose sembrerebbero andare a gonfie vele. La domanda è: solo un modo per distrarsi o ha davvero trovato l’amore? Per noi la prima”, conclude Corona su Dillinger News.

Fedez e il video che lo inchioda sul pestaggio a Iovino

Nelle scorse ore Fedez è stato smentito a riguardo del pestaggio di Iovino. Aveva assicurato che la sera in cui è stato aggredito il personal trainer romano, lui non era presente. Le immagini emerse dalle telecamere della zona, invece, hanno restituito un quadro differente in cui si vede il cantante sulla scena in cui si sono svolti i fatti. Non a caso i legali di Iovino e di Fedez hanno raggiunto un accordo economico in cui è stato stabilito che il rapper versi privatamente dei soldi al romano (si parla di 400/500 mila euro) per far sì che questo non sporga denuncia. Quindi sì, senza dubbio Corona ha ragione su una cosa: l’ex marito della Ferragni pare alquanto confuso in questo periodo.