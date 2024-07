Corona fa dietrofront su Fedez: “Ora mi sta simpatico, ecco perché”

Fabrizio Corona fa dietrofront su Fedez. Per diversi anni, l’ex re dei paparazzi non ha nascosto il suo disprezzo per il rapper, nonché per i Ferragnez. Per 7 anni la coppia ha avuto una risonanza mediatica senza precedenti in Italia, riuscendo ad avere un seguito enorme. Nonostante ai tempi il sentiment verso di loro fosse maggiormente positivo, Fabrizio era una voce fuori dal coro, muovendo spesso critiche feroci contro di loro. Ovviamente, nell’ultimo anno, l’esperto di gossip si è occupato ampiamente della loro caduta, seguita poi dalla crisi e dalla separazione. E proprio mentre il pubblico generale sembra essersi rivoltato contro Fedez, Corona ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti, arrivando persino a provare simpatia per lui.

Nell’ultimo periodo, Corona ha iniziato ad essere molto attivo nel mondo del web, partecipando a podcast o dirette. Proprio recentemente, ha preso parte ad una live su Twitch di uno degli streamers più noti del momento, ovvero Il Rosso. Ebbene, ad un certo punto, anche Fedez si è unito alla live e Fabrizio ha avuto solo parole lusinghiere verso il cantante. “Fedez ma lo sai che sei ritornato proprio bello”, sono state le prime parole dell’ex di Nina Moric appena ha visto l’ex giudice di X Factor.

Dopodiché, Corona ha spiegato davanti a tutti di aver cambiato opinione sull’ex marito di Chiara Ferragni, affermando addirittura di volergli bene. Inizialmente, Fabrizio non capiva come mai Fedez sdegnasse la televisione preferendo dare esclusive in canali social o live, ma successivamente ha compreso l’incredibile risonanza che hanno oggi questi mezzi. “Io inizialmente non capivo perché lui fosse venuto qui in questa live dichiarando delle cose che magari in televisione lo avrebbero pagato tantissimi soldi. Però mi devo ricredere perché penso che lui ci abbia visto lungo. Questo è un impatto comunicativo devastante, real e più vero”, ha detto.

C’è da dire che, nei mesi scorsi, l’ex re dei paparazzi aveva dichiarato più volte di aver sentito Fedez per parlare del divorzio con Chiara Ferragni, svelando spesso dettagli intimi sull’ex coppia. Ebbene, sembra proprio che Fabrizio non stesse mentendo, dato che durante la live i due sono sembrati in confidenza e molto amichevoli. Ad un certo punto, il rapper ha anche chiesto al 50enne del suo periodo in carcere. Al che, Corona ha ricordato i sette anni passati in galera, pena che ha finito di scontare definitivamente lo scorso anno.

L’esperto di gossip ha spiegato di essere così dipendente dal lavoro da non riuscire nemmeno ora che è libero a godersi la vita, poiché è sempre spinto dalla voglia di lavorare e creare. Ma, perché Fabrizio Corona ha cambiato opinione su Fedez? I due non hanno rivelato i motivi della loro riconciliazione, ma molti ipotizzano che Corona abbia iniziato a provare simpatia per il rapper semplicemente perché Fedez avrebbe cominciato a fornirgli delle informazioni private. Sarà realmente così? Chissà…