Corona: “Ecco il nuovo fidanzato di Antonella Fiordelisi”. Lei replica

Nuovo botta e risposta tra Fabrizio Corona e Antonella Fiordelisi. Dopo il video di pessimo gusto postato dallo stesso Corona alcuni giorni fa, l’ex re dei paparazzi è tornato all’attacco contro l’influencer. In un messaggio pubblicato sul sul canale Telegram, Fabrizio ha lanciato la notizia secondo la quale la Fiordelisi avrebbe già una nuova frequentazione dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria. Tuttavia, il gossip è stato subito smentito sia dai fan che da Antonella stessa.

Prima di tutto, il profilo Instagram del presunto ragazzo condiviso da Corona si è rivelato essere quello di un imprenditore, amico già da tempo della Fiordelisi. Inoltre, dopo la diffusione del gossip, Antonella ha iniziato a prendere scherzosamente in giro il gossipparo, postando una serie di storie frecciatine.

L’ex schermitrice ha condiviso un video in macchina in cui esordiva con “O mio dio, hanno avvistato Antonella con il nuovo fidanzato, ora ve lo faccio conoscere”, per poi inquadrare due suoi amici. Dopodiché, ha pubblicato un altro scatto in cui ironizzava sulla vicenda e sulla falsità di questi scoop, scrivendo: “Mi dispiace solo aver rovinato il lavoro dei paparazzi appostati sotto casa da giorni”.

Dunque, nessuna nuova fiamma per la Fiordelisi, che starebbe ancora cercando di riprendersi dalla fine della storia con Edoardo Donnamaria. Attraverso diversi commenti lasciati sui social, Antonella è andata apertamente contro i fan della coppia ‘Donnalisi‘, che continuano ad esortarla per cercare di recuperare questo rapporto. Secondo quanto scritto dall’influencer, i tentativi di riavvicinamento ci sarebbero stati, ma non sarebbero andati a buon fine. Per questo, l’ex gieffina sarebbe stanca di continuare a lottare per questa relazione, che pare essere giunta proprio al capolinea.

Fabrizio Corona su Antonella Fiordelisi: “Mi ha denunciato ma non m’interessa”

Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, in cui ha parlato della recente polemica in cui è stato coinvolto insieme ad Antonella Fiordelisi. Dopo aver diffuso un video privato dell’influencer contro il suo consenso, è scoppiata una vera e propria bufera contro l’imprenditore. “Ha creato una tragedia dal niente, credo sia stata eccessiva“, ha dichiarato Corona.

Ma, la polemica non si è fermata ai social. Antonella, infatti, ha direttamente denunciato l’ex re dei paparazzi per l’accaduto. Nonostante ciò, Fabrizio continua ad essere tranquillo e convinto delle sue azioni, affermando di non essere interessato minimamente alla denuncia.