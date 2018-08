Corona e Silvia Provvedi: perché si sono lasciati? C’entrano la Pedron e Benji

Perché si sono lasciati Corona Silvia Provvedi? Spuntano i baci con Eleonora Pedron e Benjamin Mascolo di Benji e Fede

È ufficialmente finita tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Dopo aver superato la crisi di qualche mese fa i due erano pronti a diventare marito e moglie ma la situazione è degenerata con le prime settimane estive. Perché i due si sono lasciati? A ricostruire la vicenda è il settimanale Spy, che nel numero in edicola da venerdì 3 agosto svela dei retroscena inaspettati. A quanto pare il rapporto tra l’ex re dei paparazzi e la cantante de Le Donatella è definitivamente finito quando Silvia ha deciso di andare in vacanza a Formentera con la sorella e le amiche. Fabrizio non ha preso bene questo viaggio inaspettato, ha così fatto le valigie e lasciato la casa che condivideva con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Ma non è finita qui perché nella storia sono rimasti coinvolti anche Eleonora Pedron, ex Miss Italia, e Benjamin Mascolo, chitarrista del duo Benji e Fede.

Cosa c’entrano Eleonora Pedron e Benji con Corona e Silvia

Dopo aver lasciato Silvia Provvedi, Fabrizio Corona ha passato una serata molto affettuosa a Todi con Eleonora Pedron, con la quale ha presenziato a una serata. I due, come testimoniano le immagini pubblicate da Spy, si sono scambiati pure un bacio. Tornato a Milano, Corona ha poi ripreso le sue vecchie abitudini da playboy facendosi vedere ogni sera con amiche diverse. Silvia, dal canto suo, in vacanza con la gemella a Formentera, si è divertita al Pineta Club con Benjiam Mascolo. “Silvia e Benji si sono baciati dinanzi agli occhi di tutti, li abbiamo visti, poi lei si è accorta che un ragazzo stava faceva un video e sono scappati via”, ha raccontato un pr del locale a Spy. Sara vero? Ufficialmente Eleonora Pedron e Benjamin Mascolo dono fidanzati con altre persone: lei con la Iena Nicolo De Devitiis, lui con l’attrice Demetra Avincola. Dopo Corona e Silvia scoppierà qualche altra coppia del mondo dello spettacolo?

Silvia Provvedi verso il Grande Fratello Vip

Intanto Silvia Provvedi è in lizza per entrare nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. La cantante dovrebbe entrare nella Casa con la sorella Giulia, come già accaduto nel 2015 all’Isola dei Famosi.