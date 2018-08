GF Vip, l’indiscrezione sui concorrenti: nel cast anche Silvia Provvedi con la sorella

Grande Fratello Vip, svelati i nomi di altri papabili concorrenti: Silvia Provvedi pronta ad entrare nella Casa con la sorella? L’indiscrezione

Sui papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip si è detto e scritto tanto nelle ultime settimane. Quello che oggi è certo, però, è che nulla di definitivo pare sia stato ancora deciso sui membri del cast che vaglieranno la soglia della porta rossa questo autunno. Il settimanale Chi, tuttavia, nel suo ultimo numero si è fatto sfuggire un’indiscrezione non indifferente. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, nello specifico, tra i probabili gieffini pare si sia fatto spazio il nome di Silvia Provvedi. L’ex di Fabrizio Corona dunque, dopo la rottura con il suo fidanzato, pare sia pronta a lanciarsi in questa nuova sfida insieme alla sorella Giulia. Le due entrerebbero insieme, come coppia, e farebbero il loro ingresso nella Casa come: Le Donatella.

GF Vip: tra i concorrenti della prossima edizione anche Ivan Cattaneo e Fabio Basile

Secondo Chi al Grande Fratello Vip di quest’anno, oltre a Giulia e Silvia Provvedi, potrebbero partecipare anche Ivan Cattaneo e Fabio Basile. Il primo è un artista, cantautore e pittore italiano (classe 1953), conosciuto soprattutto per la sua celebre canzone, ballata e suonata ancora oggi, “Una zebra a pois”. Basile, invece, è uno sportivo, judoka italiano e campione olimpico (nato a Rivoli nell’ottobre del 1994). Questi nomi, alla fine, non fanno altro che riconfermare le intenzioni di Ilary Blasi che, già in più occasioni, ha fatto sapere di voler mettere a confronto all’interno della Casa del GF più generazioni. L’esperimento, come lo scorso anno, riuscirà con successo?

Francesco Monte al Grande Fratello Vip: con lui anche Giulia Salemi

Tra i volti noti che potrebbero sbarcare al Grande Fratello Vip ci sarebbero anche Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, conosciutissimi e seguitissimi sui social anche dal pubblico più giovane, entrerebbero single nella Casa.