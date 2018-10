Corona e Silvia, la mamma della Provvedi furiosa: “Lascia stare mia figlia”

Corona e Silvia: la mamma della Provvedi chiede all’ex re dei paparazzi di lasciare in pace sua figlia

Continuano le polemiche per quanto riguarda la fine della storia d’amore di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, ora attuale concorrente del Grande Fratello Vip. In particolare, esausta di parlare di questa situazione è la mamma delle gemelle de Le Donatella. La donna rivela apertamente di non voler più tornare nello studio di Mattino 5 per parlare delle frecciatine di Fabrizio. Proprio nella giornata di ieri, l’ex re dei paparazzi ha duramente attaccato l’ex suocera. Secondo Corona, la mamma di Silvia starebbe sfruttando questa situazione per andare in televisione. Invece, la donna afferma che quando Fabrizio smetterà di parlare di sua figlia, lei non andrà più in programma a parlare. Ma Federica Panicucci precisa che, se vorrà, potrà continuare a venire in trasmissione, per parlare del percorso delle figlie nella Casa più spiata d’Italia. La mamma delle Provvedi, però, chiede a Corona di lasciare finalmente in pace Silvia. Scendendo nel dettaglio, la donna chiede a Fabrizio di far vivere serenamente questa esperienza al Grande Fratello Vip a sua figlia.

Fabrizio Corona, scontro a distanza con la mamma di Silvia Provvedi

La mamma delle Provvedi ammette di aver voluto molto bene a Fabrizio, come rivela anche la stessa Silvia nella Casa. A Mattino 5, però, la donna è sicura di voler vedere Corona uscire finalmente dalle loro vite. Ma ora l’ex re dei paparazzi, sui social, le chiede di farsi da parte e di non influenzare più le decisioni di Silvia. Un vero e proprio scontro a distanza tra Fabrizio e la sua ex suocera. Sembra proprio che l’ex re dei paparazzi voglia rimediare con la Provvedi, ma pare che voglia anche stare lontano da Monica. “Io non vorrei venire in trasmissione, faccio un altro mestiere. Non vedo l’ora che lui si spenga perché vorrei rimanere in ufficio a lavorare”, dichiara la mamma di Silvia a Mattino 5.

Fabrizio Corona non perde la speranza e spera in un chiarimento con Silvia Provvedi

“Anche io ho voluto molto bene a corona, ma che la lasci vivere la sua esperienza al GF Vip”, così Monica chiede a Fabrizio di lasciare in pace Silvia. Ma l’ex re dei paparazzi sembra non volersi fare da parte. Addirittura vorrebbe entrare nella Casa per avere un chiarimento con la Provvedi.