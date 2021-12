Corona e Elena Morali durissimi su Nina Moric dopo le accuse a Belen

A Natale siamo tutti più buoni? Assolutamente no. Lungo la mattinata di Santo Stefano, Nina Moric, tramite delle Stories Instagram (poi rimosse), ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, dicendo che suo figlio Carlos Maria avrebbe subito atteggiamenti per nulla corretti da parte del padre e della modella argentina. Immediatamente le dichiarazioni della showgirl croata hanno creato un polverone, trovando la secca replica dell’ex re dei paparazzi e anche di Carlos, che ha smentito la madre. Tuoni sulla Moric li ha lanciati pure Elena Morali, attuale fidanzata di Luigi Mario Favoloso (ex di Nina), che con la croata ha avuto forti scontri in passato.

“Regalo di Natale di Nina Moric. Ricordatevi cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei”. Così Corona nel commentare le accuse dell’ex moglie. Per quel che riguarda i fatti di ‘un anno fa’, l’imprenditore si riferisce a quando la Moric sostenne che l’ex marito minacciò di picchiarla. Corona rispose in maniera dura anche in quel frangente, dandole della psicopatica mentre era in collegamento con il programma Live – Non è la D’Urso, costringendo Barbara d’Urso a correre i ripari. Cioè a porre fine all’intervista in corso.

Su quanto accaduto a Santo Stefano, è intervenuta anche Elena Morali, che, come sopra accennato, ha avuto parecchie frizioni con la modella croata. In più ospitate televisive, la bergamasca ha difeso a spada tratta il suo compagno Favoloso (che fu denunciato da Nina). Nelle scorse ore ha poi fatto campeggiare una Stories di fuoco su Instagram. Il nome della Moric non viene citato, ma con ogni probabilità è proprio a lei che si rivolge la Morali:

Nina Moric: le accuse nei confronti di Belen Rodriguez e Fabrizio Corona smentite da Carlos Maria

“Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare”. Queste le esternazioni di premessa fatte da Nina Moric che, lungo la giornata di ieri, ha poi postato una chat privata di suo figlio Carlos Maria.

Chat in cui si è letto quanto segue: “Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Voglio stare con la mamma”. Dopo aver aver pubblicato la messaggistica, Nina ha tuonato sulla modella argentina: “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23 dicembre. Sei madre!“. A poco tempo di distanza, ha parlato Carlos, che ha bollato come false le dichiarazioni della madre, la quale ha provveduto a rimuovere le Stories dal suo profilo social.

“Vorrei parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre. Sono tutto frutto della sua immaginazione. Falsi. Tutte quelle cose riportate non sono vere. Belen, essendo una madre, non mi avrebbe mai fatto tutto questo. Inoltre, le voglio molto bene. Non credete a queste stron…te“. Così Carlos ha smentito mamma Moric.