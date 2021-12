Belen, gravissime accuse da Nina Moric: “Perché hai fatto ciò a mio figlio?”

AGGIORNAMENTO: Carlos Maria, figlio di Corona e Nina Moric, con un video pubblicato su Instagram, ha smentito sua madre. “Sono tutto frutto della sua immaginazione, sono dichiarazioni false. Belen non l’ho mai vista, lei, da madre, mai ha fatto nulla di tutto questo e mai si sarebbe permessa. Non credete a tutto questo, sono tutte str…te”.

——————————————————————————————–

Santo Stefano al veleno tra Nina Moric e Belen Rodriguez, entrambe ex compagne di Fabrizio Corona. La modella croata, che dall’ex re dei paparazzi ha avuto un figlio, Carlos Maria (19 anni), nelle scorse ore ha lanciato accuse gravi nei confronti della modella argentina. Attraverso i suoi profili social ha accusato la sudamericana di aver avuto atteggiamenti irrispettosi nei confronti di Carlos. Nella fattispecie Nina ha pubblicato una chat intercorsa tra lei stessa e il figlio. Quest’ultimo, da quanto si legge, ha scritto che Belen l’avrebbe voluto l’avrebbe incitato a bere qualche bicchierino e che voleva che fumasse.

“Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare. Mi ha baciati in bocca. No voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cret..na. Tu portami via da questo Paese, voglio stare con la mamma. Mi manchi”. Questo è ciò che si legge nella chat e che ha scritto Carlos Maria alla madre Nina Moric. “Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare”, ha evidenziato Nina, commentando la chat.

La croata ha poi pubblicato altre Stories, spiegando che i fatti a cui si è riferita risalirebbero al 23 dicembre, quindi sarebbero relativi al giorno prima della Vigilia di Natale. “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12… sei una madre!”, si è chiesta la Moric, rivolgendosi direttamente alla Rodriguez e taggandola nella Stories Instagram.

“Non dobbiamo odiare chi fa cose sbagliate o dannose – ha aggiunto la modella croata -, ma con compassione devi fare il possibile per fermarli, perché stanno danneggiando sé stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni”.

Belen, Nina Moric e Fabrizio Corona: intrecci e legami

Al momento Belen Rodriguez e Fabrizio Corona non hanno replicato alle pesanti accuse lanciate da Nina Moric. Quel che è certo è che le parole della croata faranno parecchio rumore. Non chiari nemmeno i rapporti attuali tra Corona, la stessa Nina e Belen. L’ex re dei paparazzi pareva aver recuperato un equilibrio con l’ex moglie che però, negli ultimi mesi, in diversi frangenti ha accusato l’imprenditore, sostenendo che non abbia avuto comportamenti esemplari con Carlos Maria.

Mistero anche sui rapporti che a oggi intercorrono tra Corona e la Rodriguez: si frequentano in amicizia? Il legame amichevole è talmente forte da vedersi a ridosso delle feste natalizie (a patto che la versione di Nina venga confermata e che dunque Belen e Fabrizio hanno davvero trascorso del tempo assieme il 23 dicembre)? Tutte domande che al momento non hanno una risposta chiara.

Nel frattempo Belen sembra che sia tornata single: con il giovane Antonino Spinalbese la crisi sentimentale non è rientrata e non ci sarebbe più spazio per ricucire. Attualmente i due conducono vite separate.