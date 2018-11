Corona e Asia Argento in crisi? Parla Fabrizio: “È una storia un po’ complessa”

Corona e Asia Argento, cosa sta accadendo tra loro? Parla Fabrizio ai microfoni di Mattino 5

Fabrizio Corona e Asia Argento sono già in crisi? Dopo gli ultimi messaggi condivisi dai due sul proprio profilo social, ai fan è venuto qualche dubbio al riguardo. In particolare, l’attrice in questi giorni ha scritto di essere pronta a scendere dalla giostra sulla quale è salita. Ma cosa sta accadendo davvero tra loro? Sappiamo che Asia ha conosciuto anche il figlio di Fabrizio. Dunque, sembrava che tutto proseguisse nel migliore dei modi. Eppure lo stesso Corona ammette, ai microfoni di Mattino 5, che questa storia è un po’ complessa. Questo forse l’avevamo intuito un po’ tutti, visto il vissuto che hanno entrambi. Nel frattempo, Fabrizio sta affrontando un altro momento duro della sua vita. Infatti, l’ex re dei paparazzi si ritrova ad affrontare una nuova causa, il cui esito si saprà solo tra qualche giorno. Al giornalista di Mattino 5, rivela che questa attesa per lui è difficile, ma ha comunque intenzione di portare rispetto al tribunale.

Storia un po’ complessa quella tra Fabrizio Corona e Asia Argento

Non ha intenzione di dichiarare nulla riguardante la causa in corso in tribunale, ma qualche parolina sulla sua storia con Asia la spende. L’Argento non si trova con lui ad affrontare questo periodo difficile, ma sicuramente gli darà tutto il suo appoggio anche a distanza. La storia tra loro sembra procedere, ma lo stesso Fabrizio ammette che il tutto è un po’ complicato. Detto ciò, Corona ci tiene anche a discutere sulle fake news. In particolare, l’ex dei paparazzi non ha alcuna intenzione di accettare le accuse che gli vengono rivolte in questi ultimi giorni. C’è chi parla di presunti contratti tra Fabrizio e Asia. Ma Corona ci tiene a precisare che niente di tutto ciò è vero.

Corona e Asia Argento, accusati di sfruttare il gossip: Fabrizio smentisce tutte le notizie al riguardo

Una storia complicata quella tra Fabrizio e Asia. Entrambi si sono trovati in un periodo abbastanza difficile. Lei in questi ultimi mesi è stata costretta a vivere momenti di grande tristezza. Ed ecco che a farle vedere un po’ di luce ci avrebbe pensato, inaspettatamente, Corona. Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire tra loro. A sostenere questa storia, intanto, ci pensa il padre di lei, Dario Argento.