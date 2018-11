Corona e Asia insieme: il commento di Dario Argento a Storie Italiane

Dario Argento racconta la fede e il rapporto con le figlie Fiore e Asia

Dario Argento padre affettuoso e uomo di profonda fede. Il maestro dell’horror si è raccontato in una lunga intervista ad Eleonora Daniele. Il celebre regista, ospite di Storie Italiane, ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera cinematografica ma ha anche voluto raccontare molto di sé e della sua vita privata. Il cineasta ha infatti raccontato il percorso che l’ha condotto a ritrovare la fede dopo la morte del padre e descritto il rapporto di profondo affetto che lo lega alle due figlie, Fiore e Asia. Davanti alle telecamere del programma di Rai1, il regista di Profondo Rosso ha dichiarato di aver ritrovato la fede grazie ad una suora che gli è rimasta accanto dopo la morte del padre a cui era profondamente legato. La sua spiritualità controbilancia al suo lato oscuro, che d’altra parte però è fonte di ispirazione per le sue pellicole. Argento ha raccontato che questa sua oscurità nasce dalle letture fatte da giovane, dai film visti e da un viaggio fatto a Parigi quando era poco più che un adolescente.

Dario Argento sempre accanto alle figlie Fiore e Asia

Dario Argento è il maestro indiscusso del cinema dell’orrore italiano e il suo talento è riconosciuto a livello internazionale. Il regista però è soprattutto un padre. Argento ha infatti definito le figlie, Fiore e Asia, le sue opere d’arte meglio riuscite. Il cineasta si descrive come un padre presente ed affettuoso e ricorda i viaggi per il mondo fatti insieme. Speciale il rapporto con Asia Argento, reduce da un anno davvero difficile e pieno di polemiche infuocate, che papà Dario è sceso in campo a difendere. Interpellato sulla nuova relazione della figlia con Fabrizio Corona, il regista non ha voluto sbilanciarsi. Argento ha ribadito di non conoscere di persona l’ex re dei paparazzi ma ha dichiarato di essere felice di aver visto Asia tornare a sorridere. La relazione tra i due ha dunque l’approvazione del capofamiglia.

Nuovo film per il maestro dell’horror

Non solo cinema per Dario Argento. Negli scorsi mesi il regista ha infatti dato alle stampe un libro che ha riscosso un discreto successo: Horror. Storie di sangue, spiriti e segreti. Il volume, edito da Mondadori, raccoglie sei fiabe nere per adulti ambientate in luoghi che hanno segnato la vita del regista come La Villa dei Mostri a Bagheria, gli Uffizi o la Biblioteca Angelica a Roma. Argento ha dichiarato di stare pensando ad un altro film e dunque presto potremmo rivederlo all’opera dietro la macchina da presa.