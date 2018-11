Corona piace a Dario Argento: la telefonata che ha convinto il padre di Asia

Corona conquista anche Dario Argento: dopo la prima telefonata il padre di Asia cambia idea su Fabrizio

La coppia formata da Fabrizio Corona e Asia Argento ha ricevuto anche l’approvazione del padre di lei, Dario Argento. Pare che il regista, dopo la prima telefonata con Corona, abbia cambiato idea sull’attuale compagno della figlia, accantonando i dubbi iniziali su questa storia. Cosa si sono detti? Non lo sappiamo. Il sentimento che Fabrizio Corona ha più volte ribadito di provare nei confronti di Asia, però, ha convinto anche il padre di lei che, al contrario della madre, ha dato la sua approvazione e non si è opposto a questo amore.

Fabrizio Corona e Dario Argento amici: l’amore per Asia li ha uniti

A parlare del rapporto di amicizia e stima nato recentemente tra Fabrizio Corona e Dario Argento è stato oggi il settimanale Chi. Asia Argento in persona, d’altronde, proprio recentemente aveva confessato di non aver ricevuto il pieno appoggio da parte dei genitori riguardo la sua storia con Fabrizio (clicca qui per leggere l’intervista dove parla della madre). Le cose, però, adesso sembrerebbero essere cambiate. Il suo nuovo compagno, stando a quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, ha totalmente conquistato papà Dario. Tra il regista e l’ex re dei paparazzi pare sia addirittura scoppiata una forte amicizia.

Fabrizio Corona e Asia Argento tra amore e lavoro: nuovi progetti in cantiere per la coppia

Nell’ultimo numero, sempre all’interno della rubrica Chicche di Gossip, si è fatto cenno anche a nuovi progetti lavorativi che, molto presto, potrebbero coinvolgere sia Fabrizio Corona che Asia Argento. Quest’ultima, appoggiata in pieno dal padre, oltre a fare i conti con questa nuova stagione sentimentale, sembrerebbe avere tanti e nuovi progetti in ballo anche da un punto di vista lavorativo. Il suo telefono e quello di Corona, come è stato scritto, non smette di squillare ultimamente (e a chiamare non è solo Dario Argento).