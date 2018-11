Corona e Asia Argento fidanzati, lei: “Mia madre mi ha detto di non fidarmi”

Fabrizio Corona e Asia Argento stanno insieme: la foto del bacio e il racconto di come si sono conosciuti

In esclusiva a Chi Asia Argento, nel numero che uscirà in edicola domani 7 novembre, ha dichiarato di stare insieme a Fabrizio Corona. Insieme all’intervista sono state pubblicate anche una serie di foto dove, nello specifico, è possibile vedere lei e Fabrizio insieme, ad un pranzo, mentre si scambiano baci e affettuosità in pubblico. Il primo incontro tra Asia Argento e Corona? “Ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata due ore” ha raccontato lei. La stessa, poi, ha aggiunto: “Quando parlavamo, senza alcuna barriera, ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia”. Asia Argento, a tal proposito, ha anche parlato di come sia stato difficile per lei andare avanti negli ultimi mesi e di come, grazie anche a Fabrizio, sia riuscita a reagire. “Ho vissuto come un’eremita nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi in pace” ha detto. Se Corona dovesse tradire la sua fiducia? “L’ho messo in conto” ha risposto Asia “Ci perde lui”.

Asia Argento: Fabrizio Corona? “È un ragazzo intelligente ma mia madre mi ha detto di non fidarmi di lui”

Asia Argento, oggi, si sente molto legata a Corona. Il motivo? “Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c’è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia” ha spiegato l’attrice. Quest’ultima, poi, parlando di Fabrizio ha dichiarato: “È un ragazzo intelligente e se usasse questa dote per fare del bene potrebbe davvero creare qualcosa di grande. Il fatto è che lui davanti al bivio tra bene e male sceglie sempre la strada sbagliata… ma d’altronde, a lui come a me manca la saggezza di vita”. Cosa accomuna entrambi? “Ci dipingono come dannati ma in realtà siamo due anime buone, la nostra è solo rabbia” ha confessato Asia “Anche mia madre mi ha detto: Non fidarti di lui. Però che cosa devo fare?”.

Asia Argento fuori da X – Factor: adesso sogna di lavorare con Maria De Filippi

Asia Argento, riguardo la sua esclusione da X Factor, a Chi ha dichiarato: “Dall’esterno è facile pensare ‘tanto sono ricchi e famosi’, ma io ho perso un lavoro. Mantengo da sola due figli, pago un mutuo, sto vivendo un periodo di insicurezza finanziaria. Dietro c’è un movimento contro me che viene da lontano. Sky? Non ce l’ho con loro. Sogno di lavorare con Maria De Filippi”.