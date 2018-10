Corona spiazza: “La mia fine avverrà con la mia morte molto presto”

Fabrizio Corona, le sue parole durante l’intervista spiazzano: “La mia fine avverrà con la mia morte molto presto”

Fabrizio Corona è sicuramente un personaggio controverso che, in diversi modi e in diverse occasioni, ha spesso lasciato a bocca aperta i suoi fan. Nell’ultima intervista rilasciata a Chi, dove si dice pentito di come ha trattato pubblicamente Silvia Provvedi, l’ex fotografo però è tornato a parlare di una questione molto spinosa: la sua morte. Sono parole forti quelle di Corona che, in un certo senso, spiazzano il lettore. Non è la prima volta che Fabrizio affronta l’argomento eppure, anche questa volta, le sue dichiarazioni non lasciano indifferenti. “La mia fine avverrà con la mia morte” afferma convinto l’ex re dei paparazzi. Quando? “Molto presto” aggiunge poi lo stesso.

Fabrizio Corona lascia senza parole: “Agli amici ho scritto di prendersi cura di Carlos”

È un Fabrizio Corona pieno di demoni quello che oggi si racconta al settimanale di Alfonso Signorini. “La mia vita è un film. La mia vita è davvero una storia che ha un inizio e una fine che avverrà con la mia morte molto presto […] Quando vivi da indemoniato dici le peggio cose. Voglio vendetta. Sto male. Avrò ragione e avverrà tutto in modo pulito, legale”. Qualcuno, afferma Corona, lo ha tradito. Chi? “Presto il nome lo leggerete sui giornali” risponde lui “Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale non salvi nessuno: vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno. Agli unici amici rimasti ho anche mandato un sms con scritto di prendersi cura di Carlos perché temevo della mia vita”.

Fabrizio Corona chiede scusa a Silvia Provvedi: “Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata”

Nella sua intervista, però, Fabrizio Corona si è concentrato di più su Silvia Provvedi, facendo un’ammissione di colpa e chiedendo pubblicamente scusa alla ragazza. “Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata” ha infatti più volte ribadito lui nella lunga lettera pubblicata da Chi “Bisogna aver le p…e per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato”.