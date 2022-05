Corona denunciato, Nina Moric: “Soldi? Mi deve una cifra a sei zeri”

La modella e soubrette croata ha svelato il motivo per il quale l’ex re dei paparazzi è piombato a casa sua in piena notte

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. Evadendo gli arresti domiciliari l’ex re dei paparazzi si è presentato a casa dell’ex moglie Nina Moric. L’uomo è stato così denunciato dalle forze dell’ordine e ora rischia altre bagarre legali per quanto accaduto sul pianerottolo dell’appartamento della madre del figlio Carlos. La modella e soubrette croata ha raccontato quello che è successo al Corriere della Sera, puntando il dito contro l’ex marito che l’ha accusata di avergli sottratto del denaro.

Nina Moric ha bollato la vicenda come una faccenda triste e incommentabile. La 45enne ha ammesso che intende procedere per calunnia e per i fatti in sé che hanno violato i suoi diritti di donna, di madre, di ex moglie, di essere umano.

Nina Moric, che vive al quarto piano di un residence dove c’è un portinaio 24 ore su 24, ha dovuto affrontare un Fabrizio Corona furioso lo scorso venerdì, dopo le dieci di sera. Una vicenda del tutto inaspettata, come ha fatto sapere l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi:

“Non so come sia riuscito a salire. A quel punto chiamo i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari. Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere”

Nina Moric ha precisato che alle due del mattino le forze dell’ordine sono andati via senza trovare nulla. Ora però la donna intende procedere per vie legali perché stufa dell’atteggiamento di Fabrizio Corona, con il quale in passato ha provato a trovare un accordo ma invano.

Il commento di Fabrizio Corona

Al momento Fabrizio Corona non ha ancora commentato l’accaduto. Il suo legale ha però ridimensionato l’alterco con Nina Moric, definendolo un banale dissidio tra ex coniugi che hanno un figlio in comune. Intanto la Moric ci ha tenuto a ribadire che con Corona non vuole avere più alcun tipo di legame e che è lui ad avere un debito con lei e non viceversa. Nina ha menzionato una cifra piuttosto sostanziosa, una cifra a sei zeri.

Carlos vive con Fabrizio Corona

Nina Moric, che in questi mesi è impegnata con la stesura della sua autobiografia, ha rivelato al quotidiano di via Solferino che il figlio Carlos Maria – ormai maggiorenne – ha deciso di andare a vivere dal padre Fabrizio Corona. Una scelta che ha addolorato parecchio la Moric, che spera che il giovane possa presto cambiare idea. A detta di Nina Fabrizio starebbe isolando il ragazzo da tutto e da tutti.