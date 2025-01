Corona: critiche Striscia-Unica-Sanremo, verità su Belen-Ferragnez

Dopo il grande successo ottenuto con la puntata di Falsissimo sul suo canale YouTube dove ha parlato di Fedez, Fabrizio Corona è stato ospite nel podcast Lo Sperone. Gli argomenti trattati sono stati diversi, tra un’analisi sui personaggi del momento ed un commento ai programmi più conosciuti. Corona si è abbandonato a qualche critica, soprattutto nei confronti di Striscia La Notizia, Sanremo, Chiara Ferragni ed il podcast di Ilary Blasi Unica. Non sono tuttavia mancati anche gli elogi, tra cui quelli alla sua ex Belen Rodriguez. Infine Corona ha rivelato chi, secondo lui, è stato più bravo nel famosissimo dissing tra Fedez e Tony Effe. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Corona sui Ferragnez

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Fabrizio Corona per il suo programma su YouTube Falsissimo. Nell’ultima puntata ha rivelato alcuni retroscena sull’ospitata di Fedez a Sarà Sanremo, parlando anche di una presunta altra donna amata dal rapper mentre stava ancora insieme con Chiara Ferragni. Ieri sera, ospite nel podcast Lo Sperone, l’ex fotografo dei vip è tornato a parlare dei Ferragnez. Per uno ci sono stati solo elogi, mentre per l’altra critiche. Parlando del rapper, Corona ha definito Fedez uno dei personaggi maschili davvero popolari qui in Italia, soprattutto in seguito alle ultime vicende che lo hanno visto coinvolto. Ha poi aggiunto che è stato il primo tra i rapper e lo ha definito una persona molto intelligente. Parole meno gentili sono state spese nei confronti della sua ex Chiara Ferragni. Alla domanda su cosa pensasse di lui l’influencer, Fabrizio ha difatti risposto definendola una persona che non pensa e vuota.

Corona su Belen, Striscia ed Unica

Altro personaggio, secondo Fabrizio, riconosciuto qui in Italia come Fedez è Belen Rodriguez, che ha definito anche una delle donne più belle in assoluto degli ultimi venticinque anni. Corona ha rivelato di essere rimasto in ottimi rapporti con lei, di sentirla tutti i giorni e di esserci sempre l’uno per l’altra. Ha speso solo belle parole nei confronti della sua ex, prendendone anche le difese. Corona si è difatti nuovamente scagliato contro Striscia La Notizia, criticando il programma per il tapiro consegnato all’argentina. Alcune critiche sono state mosse anche ad Unica, il documentario su Ilary Blasi, la cui storia è stata definita non vera.

Il parere su Sanremo

Fabrizio Corona ha espresso anche un suo parere sulla prossima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti. Nello specifico ha affermato che sarà la peggiore edizione degli ultimi vent’anni. Nello specifico ha affermato di non aver apprezzato troppo la scelta dei cantanti, degli ospiti e del prima e dopo festival, così come l’organizzazione in generale della kermesse canora. Ha tuttavia aggiunto che i risultati ci saranno comunque. In merito al festival gli è stato chiesto un parere sulla partecipazione di Fedez e Tony Effe e chi, secondo lui, sia stato meglio nel famoso dissing. A riguardo ha affermato come siano stati entrambi bravi, evidenziando anche come Tony Effe abbia ottenuto moltissimi follower subito dopo.