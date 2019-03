Corona contro Belen Rodriguez: “Finge di essere quella che non è”

Fabrizio Corona si scaglia contro Belen Rodriguez: “Senza eccessi di protagonismo non sai stare”

L’intervento di Fabrizio Corona ieri sera a l’Isola dei famosi non è piaciuto a molti. Tra i telespettatori che non hanno appezzato il video mandato dall’ex fotografo a Riccardo Fogli c’era anche lei: Belen Rodriguez, che sui social ha detto di essere schifata da quello che stava vedendo in TV. Il commento della showgirl, però, non è per niente andato giù a Corona che, sui social, stamattina si è scagliato contro la sua ex fidanzata. “Una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive” ha scritto Fabrizio “Senza eccessi di protagonismo in una vita semplice e normale non sai stare. Io almeno ci metto la faccia, nel bene e nel male, dico sempre quello che penso”.

Fabrizio Corona furioso contro Belen: “Predichi una morale che non pratichi”

Fabrizio Corona, sempre su Instagram, ha poi accusato Belen Rodriguez di mostrarsi al pubblico come una persona diversa da quella che in realtà è. “Mi prendo le mie responsabilità e, te lo ripeto ancora, non fingo di essere, anzi, non mostro di essere quello che non sono” ha scritto l’ex re dei paparazzi. Corona, poi, in merito all’intera faccenda ha aggiunto: “Predichi una morale che non pratichi. Il significato e il senso della vita lasciali perdere, noi stiamo parlando di reality show gorda mia! Ti prego Belen!”. Dopo aver tirato in causa la Rodriguez, con una serie di video, Fabrizio ha in fine spiegato i motivi che lo hanno spinto a intervenire ieri a l’Isola dei famosi.

Fabrizio Corona dopo l’Isola dei famosi chiarisce la sua posizione: ecco perché ha mandato quel video a Riccardo Fogli

Fabrizio Corona, stando a quanto spiegato da lui stesso su Instagram, a l’Isola dei famosi ieri sera ha preso la parola contro Riccardo Fogli per un preciso motivo: difendere il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori. Il cantante dei Pooh lo ha tirato in ballo e lui, di conseguenza, ha sentito il dovere di rispondere.