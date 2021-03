Corona, compleanno amaro: il post social, interviene la madre di Belen

Compleanno amaro per Fabrizio Corona, che oggi 29 marzo 2021 compie 47 anni. Come è noto, di recente, l’ex re dei paparazzi ha dovuto fare ritorno in carcere, per via della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il caso ha fatto e sta facendo molto ‘rumore’. L’opinione pubblica è spaccata: è in corso un accanimento giudiziario, è giusto che torni dietro le sbarre perché ha violato le norme degli arresti domiciliari. Queste in sintesi le due posizioni che vanno per la maggiore. In realtà la vicenda è più complessa e ha anche a che fare con le condizioni di salute di Corona. Al netto di ciò, nella giornata odierna, è apparso sui profili social del neo 47enne un messaggio, che ha informato che Fabrizio sta proseguendo lo sciopero della fame. Il post è stato commentato da tantissimi utenti, tra cui la madre di Belen Rodriguez.

Belen e Corona hanno vissuto in passato una chiacchieratissima love story. Pochi giorni fa l’argentina ha espresso solidarietà nei confronti dell’ex. Non solo: la Rodriguez fa parte di coloro che sostengono che l’imprenditore sia vittima di accanimento giudiziario. Lo ha detto senza fronzoli. Ora è Veronica Cozzani, la madre di ‘Belu’, a dire la sua. “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”, ha scritto in spagnolo mamma Rodriguez, evidentemente d’accordo con la figlia per quel che concerne il caso Corona.

Corona, terza lettera di Celentano

Nelle scorse ore, è tornato sulla vicenda che ha interessato Corona Adriano Celentano, che ha scritto la terza lettera sul caso. Stavolta il Molleggiato si è rivolto ai giudici:

Corona, il figlio Carlos si trova all’estero

Carlos, 18 anni, figlio di Nina Moric e Fabrizio, attualmente non si trova in Italia bensì all’estero, dai nonni materni. Lo ha dichiarato Gabriella Privitera, madre di Corona, nel corso di un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano. “In questo momento è all’estero con i genitori di Nina Moric e, mi creda, la cosa mi fa stare serena”, le parole di Gabriella che ha aggiunto: “Lo sento ogni tanto al telefono. Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”.

Corona e la patologia da cui è affetto

Disturbo borderline con disturbo bipolare di tipo narcisistico associato ad una sindrome depressiva maggiore: questo è ciò che dice il quadro clinico di Corona, come hanno sottolineato diverse perizie psichiatriche di differenti esperti. E proprio per via di tale patologia che la madre di Fabrizio e il suo avvocato, Ivano Chiesa, continuano a sostenere che l’ex re dei paparazzi dovrebbe non stare in carcere ma a casa o in una struttura in grado di curarlo.