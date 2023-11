Corona: clamorosa rivelazione su Meloni e Giambruno

Lo scorso 20 ottobre il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affidava ai social network un importante annuncio sulla sua vita privata. Alludiamo naturalmente alla rottura con Andrea Giambruno, dopo dieci anni d’amore e una figlia. Tuttavia, secondo l’ex re dei paparazzi, le cose starebbero in tutt’altro modo. Fabrizio Corona ha sganciato la bomba su Dillinger News, sostenendo che l’ex volto Mediaset e il capo del governo sarebbero tutt’altro che distanti. Una notizia che, se confermata, farebbe certamente molto rumore.

L’irriverente portale ha spifferato che l’ex paparazzo siciliano, nella giornata di mercoledì 8 novembre, è volato a Roma e si è confrontato con fonti vicine ai maggiori esponenti del panorama politico. Costoro gli avrebbero assicurato che la relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non è è mai finita. Non solo: il giornalista e il Presidente del Consiglio vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto.

L’indiscrezione di per sé non dimostra nulla. Giambruno potrebbe essere rimasto nella casa che per anni ha condiviso con l’ex compagna per il bene della loro bambina, o per questioni logistiche di cui siamo all’oscuro. È noto, inoltre, che i due siano rimasti in buoni rapporti. Pensare che la premier abbia inscenato la rottura per scrollarsi dalle spalle lo scandalo scoppiato grazie a Striscia la Notizia è un’ipotesi degna del teatro dell’assurdo. Tuttavia, in amore e in politica, mai dire mai.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: perché è finita

La conferma della fine della relazione è arrivata, da parte di Giorgia Meloni, in un momento disastrosamente burrascoso per Giambruno. I fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia hanno dato il via ad un vero e proprio caso mediatico, che per giorni ha tenuto banco in ogni dove. Nei filmati, che risalgono alla giornata di mercoledì 18 ottobre, il giornalista si trova negli studi di Diario del giorno, rotocalco di Rete 4. Lì si è lasciato andare ad una serie di prodezze degne di un film dei fratelli Vanzina: si è lamentato per delle critiche ricevute sulla sua pettinatura, si è più volte afferrato le parti intime e ha scherzato in modo inopportuno con la collega.

La risonanza che ha avuto la vicenda è stata esorbitante, al punto che Giambruno è stato allontanato da Mediaset. La conseguenza più drastica, tuttavia, è stato il già citato post dell’ex compagna. Sotto ad una foto che ritrae l’ex coppia in compagnia della figlia di sette anni, Giorgia Meloni ha scritto: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. […] Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto“. Se l’indiscrezione firmata da Corona trovasse riscontro, il tempismo con il quale il Presidente del Consiglio ha ufficializzato la rottura assumerebbe tutta un’altra allure.