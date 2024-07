Corona, body shaming contro Emma Marrone: lei risponde così

Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé, specialmente con il suo sito “Dillinger”, dove ultimamente ne sta sparando una più grossa dell’altra. La sua ultima vittima? Emma Marrone, che secondo lui avrebbe deciso di vestirsi in modo poco consono alla sua fisicità. A scatenare la polemica e l’ira della cantante è stato un video ripubblicato sulla pagina Instagram del giornale di lei che balla vestita di nero, con una didascalia che dice: “il nero sfina”, alludendo al fatto che sia una ragazza in carne.

Emma Marrone, però, ha deciso di non stare zitta, soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni sul palco in cui ha più volte ribadito di essere libera di fare quello che vuole con il suo corpo a quarant’anni. Così, la cantante ha commentato il post, ma le sue parole sono state prontamente rimosse da Dillinger, che però non aveva fatto i conti con le migliaia di fan che non si sono persi la risposta di Emma a Corona. Forse Fabrizio pensava che l’artista stesse zitta?

Dopotutto, ultimamente il re dei paparazzi è piuttosto sfacciato e agguerrito, soprattutto dopo il caso Morgan che a quanto pare lo ha toccato personalmente, dato che negli ultimi giorni si è schierato totalmente con lui nella vicenda di Angelica Schiatti. Fatto sta che Emma Marrone ha replicato con una frase velenosa per vendicarsi una volta per tutte contro Fabrizio Corona, ecco la sua risposta, beccata dai fan mentre seguivano i commenti sotto al video:

“Il nero sfina, ma per la tua disfunzione e***tile non ci sono rimedi. Sfi**to, idiota e inutile”.

Una frase che hanno letto tutti e che ha suscitato enorme stima nei fan di Emma e non solo. Nella carrellata di commenti sotto al post si leggono frasi come: “Ma perché hai cancellato il commento di Emma? Volevo mettere mi piace” e altri simili che sostengono a gran voce la cantante. Dopotutto, nell’ultimo periodo si sta facendo portavoce di una lotta per l’accettazione del corpo, aiutando così milioni di fan che la prendono come esempio. Al giornale GQ, aveva appena detto:

“Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi”

Quella contro il body shaming è una battaglia che Emma sente tantissimo, specialmente per esserci passata:

“Io sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Quindi che mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma alla mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti”.

Cosa succederà adesso? Fabrizio Corona le risponderà o farà finta di niente?