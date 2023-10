Corona a Ballando con le Stelle? Reazione durissima della Lucarelli

By

Cosa c’è di vero nelle indiscrezioni che vorrebbero Corona “ballerino per una notte” alla corte di Milly Carlucci?

Ballando con le Stelle vuole ingaggiare Fabrizio Corona nel ruolo di superstar, facendolo diventare ‘Ballerino per una notte’: trattasi di un’indiscrezione lanciata dal magazine Oggi nei giorni scorsi. Cosa c’è di vero? Pare nulla. Lo spiffero è stato smontato da Selvaggia Lucarelli, che ben conosce la macchina organizzativa del talent show del sabato sera di Rai Uno, visto che ci lavora da anni in qualità di giurata.

In effetti, conoscendo il modo di lavorare di Milly Carlucci, era difficile credere che la conduttrice di Sulmona avallasse la presenza di Corona nel suo programma. Non perché l’ex re dei paparazzi sia il diavolo in persona, quanto piuttosto perché la Carlucci sa bene che un’ospitata simile farebbe scoppiare un polverone che andrebbe oltre le schermaglie del puro intrattenimento.

Insomma, per farla breve, Milly si è costruita una carriera senza andare mai a cercare scandali o polemiche pesanti. E non inizierà a farlo ora. Lo ha lasciato intendere a chiare lettere Selvaggia Lucarelli che ha smentito che Corona sarà ospite a Ballando con le Stelle, parlando persino di “gentaglia” riferendosi all’imprenditore (non lo ha nominato esplicitamente ma è fuor di dubbio che le sue parole fossero indirizzate proprio all’ex re dei paparazzi).

Questo è ciò che ha scritto la giornalista sulla vicenda: “La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false”.

Corona piace alla Rai: le ospitate sulle tre reti della Tv di Stato

Dunque Corona pare che non sbarcherà alla corte di Milly Carlucci. Discorso chiuso. Apertissimo invece quello relativo ad altre sue ospitate sulle reti della Tv di Stato. Dopo essere stato protagonista a Belve su Rai Due, la scorsa settimana è ‘atterrato’ negli studi di Domenica In su Rai Uno e tra pochi giorni sarà nuovamente in video su Rai Tre. Sarà l’ospite di punta di Avanti popolo, il nuovo talk show di Nunzia De Girolamo.

L’ex politica lo intervisterà per parlare dello scandalo relativo ai calciatori invischiati nel delicato e controverso caso del calcioscommesse. L’ex re dei paparazzi, nei giorni scorsi, sulla vicenda è stato ascoltato anche in procura come persona informata sui fatti.