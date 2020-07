Corinne Clery lite col figlio: “Per il dolore mi sono ammalata, ora basta”

Corinne Clery è tornata a parlare della lite con il suo unico figlio, Alexandre, frutto del matrimonio naufragato con il collega Hubert Wayaffe. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ne ha parlato in tv, a Vieni da me e a Verissimo, ed è tornata sull’argomento prima nell’intervista rilasciata a Diva e Donna poi in quella pubblicata dal settimanale F. La 70enne ha ammesso che la faccenda è stata difficile da superare tanto che è stata male sia fisicamente sia mentalmente. Quando ha capito che la situazione stava diventando insostenibile, la francese ha deciso di dire basta e interrompere qualsiasi rapporto con l’erede. Oggi, a quattro anni dal primo litigio, Corinne ed Alexandre non hanno alcun rapporto. Al contrario l’ex gieffina ha un buon legame con le tre nipotine, le figlie di Alexandre.

Dolore anche fisico per Corinne Clery dopo i litigi col figlio

“Cosa è successo con mio figlio? Piccole ma continue manipolazioni psicologiche. Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone. Un giorno per una banale lite con lui sono venute fuori delle cose che mi hanno fatto dire: “Basta, ognuno per la sua strada”. Dopo una settimana ero guarita”, ha raccontato Corinne Clery alla rivista edita da Cairo Editore. “Alexandre è stato la mia vita, è cresciuto con me e io con lui perché ero una bambina ma per me è un capitolo chiuso. Ormai non ho neanche più rancore, mi dispiace solo per lui perché si sta perdendo una grande mamma”, ha aggiunto l’ex protagonista di Pechino Express.

Perché hanno litigato Corinne Clery e il figlio Alexandre

“Non sento mio figlio da quattro anni. Cose brutte, ma ho smesso di soffrire. Quando ho perso Giuseppe (Ercole, il suo secondo marito nonché ex di Serena Grandi, ndr), pensavo di aver ritrovato mio figlio. Non è andata così. Storie di soldi, di case e mi fermo qui. Sono stata molto male, quasi un anno. Lo sanno le mie amiche. Devo pagare qualche scotto con lui che non ho capito”, ha invece dichiarato a Diva e Donna. A Vieni da me di Caterina Balivo la Clery ha chiarito che la scelta di andare a vivere in campagna ha in qualche modo influito sul rapporto con Alexandre, che è peggiorato di giorno in giorno fino a spezzarsi del tutto. Corinne ha acquistato un rudere all’interno di un parco etrusco nel viterbese e l’ha restaurato. Una nuova casa che la fa stare meglio e che le ha regalato nuova linfa vitale dopo la perdita del marito Beppe Ercole.

Corinne Clery e l’amicizia ritrovata con Serena Grandi

Oltre al figlio, Corinne Clery ha detto addio pure al fidanzato più giovane Angelo Costabile: da tempo la liaison tra i due non funzionava più. Per fortuna l’ex modella può consolarsi con l’amicizia ritrovata con Serena Grandi. Dopo la lite al Grande Fratello Vip le due sono diventate amiche e hanno saputo costruire un legame solido e vero. Da qualche tempo Corinne ha pure un nuovo fidanzato ma per il momento ha preferito non svelare l’identità del fortunato.