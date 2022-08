Corinne Clery in gran forma a 72 anni: ecco cosa fa ogni giorno

Corinne Clery? 72 anni e non sentirli! Il tempo passa ma l’attrice francese – ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip – resta in splendida forma. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna l’interprete ha rivelato di essere molto fiera della sua età e di essere in pace col cervello. Una donna in armonia con se stessa, che ha finalmente superato alcuni dolori del passato come la morte del marito Giuseppe Ercole avvenuta nel 2010.

Corinne Clery ha chiarito che nell’ultimo periodo ha imparato a prendersi i suoi spazi, a concentrarsi su se stessa, a volersi bene. Insomma, a pensare meno agli altri, alle critiche, alle malelingue. Ci sono però dei segreti specifici che l’attrice, oggi amica di Serena Grandi ma un tempo rivale, utilizza tutti i giorni per preservare la propria bellezza…

Corinne Clery ha spiegato che ama molto uscire con i capelli bagnati, soprattutto d’estate, quando si asciugano facilmente al sole. Inoltre lava sempre il viso con il sapone e si trucca velocemente in cinque minuti. “Non faccio ginnastica, non faccio diete”, ha precisato l’ex gieffina.

La Clery ha poi rimarcato che conduce una vita sana: non fuma, non fa uso di sostanze stupefacenti e la sera si concede al massimo un paio di bicchieri di vino. Corinne ha così ammesso:

“Sono molto fortunata, è una questione di Dna, tutta la mia famiglia è così. Ogni anno vedo dei piccoli cambiamenti in me che non mi fanno impazzire, ma pazienza, uno non può rincorrere all’infinito i trent’anni, i quarant’anni…”

La vita privata di Corinne Clery

Da quattro anni Corinne Clery è single. La sua chiacchierata storia d’amore con Angelo Costabile è giunta al termine dopo otto anni insieme. A volere la fine di questa relazione è stata l’attrice, più grande del compagno. Oggi Corinne ha diversi corteggiatori ma preferisce restare sola.

Corinne Clery vive in campagna, tra la natura. Una scelta di vita che la fa stare molto bene: in questo modo si sente serena, tranquilla, completamente rinata e soprattutto libera, senza dipendere da un’altra persona. Procede a gonfie vele anche il lavoro…

A settembre Corinne Clery tornerà in tv, nel nuovo programma di Rai Due Nudi per la vita, mentre al cinema sarà protagonista di Mamma qui comando io, film diretto da Federico Moccia. Sarà inoltre in teatro, in tournee con lo spettacolo Le relazioni pericolose.