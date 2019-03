Corinne Cléry torna a parlare dell’ex Angelo: “Sono io il problema”

Corinne Cléry a Storie Italiane torna a parlare dell’ex fidanzato Angelo Costabile

Corinne Cléry torna a parlare dell’ex fidanzato Angelo Costabile, in diretta a Storie Italiane. Solo lo scorso settembre, era stata la stessa attrice a rivelare che la storia con Angelo era finita, sempre nel programma di Eleonora Daniele. La loro relazione aveva attirato polemiche e critiche soprattutto per la grande differenza di età che intercorreva tra i due. Ed ora si torna a parlare della loro storia e delle difficoltà che una relazione con tanti anni di differenza ha. “Con troppa differenza di età non può durare“, questo il commento che la Cléry ha rilasciato in studio. “Sono arrivata ad un momento della mia vita in cui ho bisogno di stare da sola. […] Penso che sono stata fortunata, ho amato molto, sono stata amata molto. Con Angelo ci siamo separati ad agosto. Stiamo sempre insieme, l’amore si è trasformato in affetto“, Corinne Cléry afferma così il suo voler stare da sola in questo momento della sua vita. Soprattutto dopo il rapporto ritrovato con Serena Grandi. “Lei ora ha bisogno di me”, aveva dichiarato tempo fa, facendo riferimento al tumore al seno dell’attrice.

Corinne Cléry: “Sono io il problema”

La grande differenza di età tra Corinne e Angelo con il tempo ha avuto un certo peso sulla relazione che i due avevano da ben otto anni. “Sono io il problema. Non volevo che si trasformasse in sopportazione“, così la Cléry ha spiegato la sua decisione di dire addio all’ex fidanzato. “Lui ha la vita davanti. Voleva me ma anche lui era un po’…“, ha continuato Corinne, senza però trovare le parole giuste.

Corinne Cléry e Angelo si sono lasciati: l’annuncio a Storie Italiane

Dopo otto anni di amore, Corinne Cléry e Angelo Costabile si sono lasciati. L’annuncio è stato fatto lo scorso settembre a Storie Italiane. “Io ho amato Angelo, gli voglio ancora molto bene ma non sento più l’amore di una volta. Lui ha 40 anni e deve andare avanti senza di me anche se saremo legati a vita“, così aveva commentato la rottura, aggiungendo anche che il loro rapporto ora si è trasformato, diventando amici.