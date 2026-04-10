Corinne Cléry e Claudio Gentili si sposano, ma l’attrice ammette: “Lui è gay”

Finalmente è arrivata la felicità per Corinne Cléry! Dopo mille peripezie scaturite dalla profonda rottura con il figlio Alexandre, oggi può trovare un po’ di pace grazie alla presenza di una persona davvero speciale per lei: il suo futuro marito Claudio Gentili. Conosciutisi casualmente nel 2022 a Roma durante la presentazione di un libro firmato da Sandra Milo, sono diventati una coppia inseparabile, ora pronti al fatidico ‘sì’.

Corinne Cléry si sposa per la terza volta con il suo amico gay

L’attrice francese e l’imprenditore 60enne sono stati ospiti da Monica Setta al programma Storie di Donne al Bivio Weekend, la scorsa settimana. Durante la puntata hanno dato l’atteso annuncio: convoleranno a nozze il 25 dicembre 2026 a Parigi, a cui poi farà seguito una festa in Provenza, a casa di Florence, la sorella di Corinne. A proposito della scelta della location, la star ha spiegato: “Abbiamo fatto una vacanza pazzesca. Lui è un amante di Parigi e mi ha fatto conoscere dei lati incredibili di quella città“.

Ebbene, per Corinne Cléry sarà un matrimonio diverso. Dopo il collega Hubert Wayaffe – dal quale ha avuto il figlio Alexandre – e l’ex playboy Giuseppe Ercole, per la terza volta dirà di sì a Claudio Gentili. Tuttavia sarà una unione in amicizia: difatti non sono innamorati, stanno bene insieme e condividono molte passioni come il cinema, il teatro e la natura. Una relazione all’insegna della libertà.

Inoltre l’attrice ha ribadito la dimensione profondamente amichevole e affettiva del rapporto anche al settimanale Gente, attraverso un’intervista, oltretutto aggiungendo un dettaglio rilevante: “È omosessuale. Non ne fa mistero“. A questo punto qualcuno si chiede perché sposarsi e la risposta di Corinne non è tardata ad arrivare: “Se mi succedesse qualcosa, chi mi proteggerà?“. Una preoccupazione sorta a seguito di uno svenimento durante una tournée teatrale: la paura ha preso il sopravvento e ne è conseguita la decisione di volersi tutelare.

Si piacciono molto, tra l’altro Claudio la ammira, le vuole bene e sa comprenderla. E questo le basta. Perciò si esclude la mera attrazione fisica, tanto che lei stessa non la cerca più: “Ho chiuso la boutique” sebbene descriva il suo amico come un uomo aitante, simpatico e divertente. Attenderemo nuovi aggiornamenti di questo matrimonio che si preannuncia il più particolare e atteso dell’anno, contro ogni convenzione.