Corinne Cléry compie 70 anni e esce allo scoperto: “Ho un nuovo amore”

Corinne Cléry ha un nuovo compagno. L’attrice si confessa: “Non è una persona famosa… e nemmeno un toyboy!”

Corinne Cléry, 70 anni scoppiettanti. L’attrice parigina si è confessata al settimanale Oggi, confidando che da un mese a questa parte nella sua vita è arrivato un nuovo compagno. Né un toy boy, in riferimento alla sua ultima love story, né un personaggio famoso. Corinne non svela l’identità dell’uomo che ora è al suo fianco, ma sottolinea che lui ha un’età vicina alla sua. Insomma, stop ai fidanzati giovanissimi. Ricordiamo che l’interprete transalpina ha avuto di recente una relazione con Angelo Costabile, un giovanotto che conta 28 primavere meno delle sue.

“Non sono più con Angelo Costabile. È stata una storia molto carina ma non sono cret…na”

Il 23 marzo Corinne ha festeggiato i suoi 70 anni. Dunque è tempo di bilanci, anche sentimentali. “Non sono più con Angelo (Costabile, ndr) – ha dichiarato al magazine Oggi -. È stata una storia molto carina ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cret..na.” Il suo cuore ora batte per un nuovo ‘lui’: “Adesso sono interessata a un’altra persona… è una storia nuovissima, da un mese… Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età”. Spazio poi al figlio e a delle punte di rammarico: “Ho cercato di dare il maggior amore possibile a mio figlio ma, essendo arrabbiato con me, qualcosa devo aver sbagliato. Sa, ero una mamma-bambina. Mi dispiace che ci sia stato un allontanamento. È una cosa dolorosa. Ma la porta non è chiusa per lui”.

Amori e tradimenti del passato, Corinne in confidenza

La Cléry infine si è abbandonata ai ricordi. Più precisamente a dei curiosi aneddoti degli amori del passato. Sentimento, tradimenti e tresche, come quella in cui Paolo Pazzaglia le mise le corna con l’attrice Isabella Ferrari. “Puoi sparire”, le disse Corinne. “Sì, beh. Io ero impegnatissima per lavoro e ci vedevamo la domenica. Lui incontrò questa bellissima ragazza, capisco che uno possa aver perso la testa. Sul momento rosicavo, anche se avevo cominciato a vedere uno”, ha concluso.