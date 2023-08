Coppia di Temptation Island intervistata al Tg1: la scena è virale

Da diverse ore, sta facendo il giro del web un video che vede protagonisti due ex protagonisti di Temptation Island. Di chi si tratta? Di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, che parteciparono al programma nel 2020. Dopo il successo raggiunto nel reality estivo, Carlotta era anche entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e, durante la sua permanenza, Nello andò come ospite per chiederle la mano. Lo scorso anno, a maggio del 22, i due si sono ufficialmente sposati. Ma, come mai oggi, 20 agosto, sui social si sta parlando così tanto di Carlotta e Nello?

Carlotta e Nello di Temptation Island al TG1

Ebbene, il tutto è partito da un’inusuale apparizione della coppia: i due ex protagonisti di Temptation Island sono stati intervistati al TG1 durante un servizio sulle code autostradali createsi dopo il weekend di Ferragosto. Carlotta e Nello, in fila al casello, hanno risposto alle domande del giornalista, rivelando di star tornando a casa dopo alcuni giorni di vacanza a Rimini. Chiaramente, il reporter in questione non aveva idea di chi fossero e li ha fermati in maniera inconsapevole, così come ha fatto con le altre persone che si trovavano in coda sull’autostrada.

Ad ogni modo, la scena ha divertito tantissimo il web, sia perché il giornalista in questione non li aveva riconosciuti e anche per il comportamento adottato da Nello. Mentre Carlotta rispondeva alle domande, lui è rimasto completamente immobile con un sorriso stampato in faccia. Un’espressione che si è convertita subito in un meme, suscitando le risate di moltissimi utenti. Nel giro di poche ore, l’estratto del servizio del telegiornale con protagonisti Carlotta e Nello è stato subito condiviso sui social, diventando super virale.

Ma, i commenti non sono stati solamente positivi. Se molti hanno semplicemente scritto di aver trovato il video spassoso, altri utenti hanno colto l’occasione per criticare la coppia, definendoli altezzosi e sostenendo addirittura che ci fossero rimasti male per non essere stati riconosciuti. Carlotta ha voluto dire la sua a riguardo, rispondendo ai messaggi di alcuni user sotto un post riguardante questa vicenda condiviso da Giuseppeporro.it. L’ex vippona è rimasta basita da tali commenti, spiegando come si stesse “parlando del nulla” e non capendo la reazione plateale all’intervista.