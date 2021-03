Conti ‘fugge’ da Maria De Filippi: Top Dieci non sfida Amici, il retroscena

Niente battaglia di ascolti tra Carlo Conti e Maria De Filippi. Secondo quanto riporta il sito specializzato in palinsesti del piccolo schermo Che tv fa, Top Dieci, programma condotto dal presentatore toscano non andrà in onda il sabato sera, come invece annunciato in precedenza sia dallo stesso Conti sia dalla Rai.

La data di inizio avrebbe dovuto coincidere con il primo sabato sera del post weekend di Pasqua, vale a dire il 10 aprile. Lo show era atteso su Rai Uno. Pare invece che il giorno stabilito sia saltato e che la trasmissione canora vedrà la luce solo il 30 aprile. Quindi di venerdì e non di sabato. Ma perché il servizio pubblico avrebbe deciso di procrastinare e cambiare giorno al programma?

Sempre Che tv fa spiega che a pesare sulla decisione sarebbe stata anche la partenza a razzo, per quel che concerne gli ascolti, della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Insomma, la scelta avrebbe lo scopo di non andare incontro a un flop quasi annunciato.

Conti ne sa qualcosa delle difficoltà a sfidare sugli ascolti la regina di Mediaset, tra l’altro sua amica (Carlo e Maria hanno anche condotto assieme un’edizione del Festival di Sanremo). L’ultima volta che si sono confrontati risale a poche settimane fa. La De Filippi ha fatto ‘nero’ il collega con C’è Posta per Te, contro cui nulla ha potuto Affari Tuoi – Viva gli sposi!

Se Top Dieci, già noto al pubblico della Rai (la prima stagione è andata in onda dal 14 giugno al 3 luglio 2020), slitterà al 30 aprile, di venerdì, cosa andrà in onda su Rai Uno per contrastare Amici? Anche in questo caso viene in aiuto Che tv fa. Il portale afferma che si starebbe pensando ad un appuntamento speciale dei “Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotto da Amadeus. Oppure si ripiegherà su dei film.

Prime time sabato sera, la Rai in cerca di una soluzione

Nel frattempo la rete ammiraglia del servizio pubblico continua ad andare in cerca di una soluzione per arginare lo strapotere ‘De Filippiano’, che con Tu Si Que Vales, C’è Posta per Te e Amici non ha rivali, per ora, nel prime time del sabato sera.