Conte, il tweet a Miley Cyrus: rassicurazione e sorpresa per la cantante

Miley Cyrus scrive al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: l’appello della pop star americana all’Italia e al mondo

Non è passato neanche un giorno dal tweet di Miley Cyrus che la pop star ha già ricevuto risposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Di cosa parliamo esattamente? Non tutti lo sanno ancora, visto che sta succedendo tutto nelle ultime ore, tra l’altro su Twitter e senza che i media abbiano approfondito ancora adeguatamente l’argomento, ma la pop star americana aveva scritto al nostro Presidente affinché assieme agli altri leader europei supportasse la campagna internazionale Global Goal: United for the Future.

Global Goal United for the Future, gli obiettivi della campagna e l’importanza dell’adesione: il tweet a Conte

Si tratta di una campagna molto importante perché basata su un assunto imprescindibile: nessuno può dirsi al sicuro se tutti non sono al sicuro, di conseguenza tutti dovrebbero avere accesso alle medesime cure e ai medesimi trattamenti per la lotta al Covid-19 che – come avrete senz’altro appreso – potrebbe tornare con una seconda ondata in autunno. Conte è sempre stato molto social e in varie occasioni ha usato i mass media per comunicare direttamente con i cittadini e non solo; era difficile, anche se non impossibile, immaginare però che avrebbe risposto nel giro di un giorno alla cantante americana.

Conte risponde a Miley Cyrus sul Covid-19 e sul fenomeno Black Lives Matter: il Presidente del Consiglio sempre più social

Le parole del PdCdM sono state chiare e sono senz’altro arrivate a destinazione: nel tweet di risposta a Miley infatti Conte scrive che l’Italia c’è e che “insieme ce la faremo”. Più volte il Presidente ha sottolineato in varie conferenze stampa tenute durante e dopo la quarantena che l’Italia è stata presa come punto di riferimento per la lotta al Coronavirus, e anche questa è stata l’occasione giusta per rimarcarlo: “L’Italia – si legge nel tweet pubblicato poche ore fa – è stata in prima linea nella lotta al Covid-19 ed è impegnata nell’Act-Accelerator per […] l’accesso universale ed equo a vaccini e cure”.

Italy has been at the frontline of the fight against #COVID19 and is engaged in the ACT-Accelerator to ensure universal and equitable access to vaccines and treatments. International cooperation and solidarity are key to succeed. Together we will make it, Miley #GlobalGoalUnite https://t.co/NCq0xbBckM — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2020

Miley Cyrus e l’impegno per i più deboli nella lotta al Coronavirus: l’Italia c’è

Miley Cyrus si sta spendendo non poco per spingere personalità prestigiose ad aderire a questa battaglia, e lo fa riferendosi spesso anche al fenomeno Black Lives Matter, come sapete nato di recente dopo l’uccisione di George Floyd da parte della polizia americana: la comunità africana, e in generale le persone più deboli, hanno bisogno d’aiuto più di altri nella lotta al Coronavirus perché purtroppo impossibilitate ad accedere autonomamente e facilmente a trattamenti di qualsiasi tipo. E sappiamo tutti quanto sia importante un intervento tempestivo in casi come questo.

Giuseppe Conte e i mass media, l’attacco a Matteo Salvini e Giorgia Meloni che ha scatenato il Web

Inutile dirvi che il post di Giuseppe Conte è stato ritwittato da molti follower e che si tratta solo di uno dei casi recenti in cui Conte ha dimostrato di non avere timore di metterci la faccia: ricordiamo tutti ad esempio che il Presidente non si è tirato indietro neanche quando, parlando del Mes in diretta nazionale, attaccò Matteo Salvini e Giorgia Meloni, leader della Lega e di Fratelli d’Italia, per la cattiva informazione che stavano facendo; per non parlare del messaggio di ringraziamento ad Amici Speciali. Chissà quali reazioni scatenerà ora questo tweet diretto a una star americana.