Conte, farsa la lettera del bimbo Tommaso? Il salvagente è Barbara d’Urso

Il carteggio tra il premier Giuseppe Conte e Tommaso, un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno (Monza e Brianza), è una storia che ha fatto il giro del web e delle testate giornalistiche. A colpire, il candore del piccolo che ha mandato al presidente del Consiglio una mail pec in cui ha chiesto che Palazzo Chigi faccia una autocertificazione speciale per Babbo Natale così da consentirgli, nonostante l’età avanzata – previo tutte le cautele per evitare il contagio -, di poter distribuire i regali nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2020.

Conte – o chi per lui – ha prestato ascolto al piccino e gli ha assolutamente garantito che Babbo Natale potrà portare i doni. Inoltre ha colto di buon grado l’idea di fargli trovare dei prodotti igienizzanti sotto l’albero, in modo tale che possa avere ulteriori mezzi per scongiurare il contagio (a fondo pagina la lettera integrale di risposta del premier a Tommaso).

Il curioso scambio di ‘missive’ è stato visto da molti come un bel gesto da parte di Palazzo Chigi. Non sono però nemmeno mancati coloro che hanno pensato al complotto, sostenendo che la vicenda sia stata organizzata a tavolino per dare un’immagine patinata all’Esecutivo. Altrimenti detto, qualcuno ha dichiarato che tale Tommaso non esista e che la letterina inviata al premier sia stata una farsa.

Vedendo il proliferare delle insinuazioni è intervenuto direttamente Palazzo Chigi. In particolare si è espresso l’addetto stampa del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, che su Twitter, per mettere a tacere la vicenda, ha chiamato in causa Barbara d’Urso. Infatti, per provare che le voci che hanno urlato alla messa in scena sono state del tutto infondate, ha pubblicato un video in cui viene mostrato il piccolo Tommaso con la sua famiglia. Tale filmato riporta l’apparizione che il piccolo e i propri cari hanno fatto a Pomeriggio 5.

Insomma, il bimbo c’è e non è un’invenzione. Così come non è un’invenzione la letterina che ha spedito al premier. E stavolta, fatto curioso, il ‘salvagente’ di Palazzo Chigi è stata Barbara d’Urso.

Di seguito la letterina integrale di Tommaso e la risposta di Giuseppe Conte: