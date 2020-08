Conte e Olivia più ‘cari’ di Belen: quanto sono pagate le loro paparazzate

Giuseppe Conte è l’uomo del momento su tutti i fronti: persino per quel che riguarda il gossip. Eh sì, perché il premier è pure ricercatissimo dalla cronaca rosa italiana. Dagospia ha snocciolato delle curiosità davvero interessanti, spiegando quanto costa a una rivista una paparazzata del Presidente del Consiglio assieme alla compagna Olivia Paladino al mare. Ebbene? Trattasi di una cifra monster che va dai 35 ai 50mila euro. “Dipende dal tipo di foto e dalla trattativa con i settimanali ma queste foto tirano”, spiega il portale diretto da Roberto D’Agostino che aggiunge che ad esempio vengono pagati meno gli scatti di Belen Rodriguez: “Per rendere l’idea le foto del bacio ‘spontaneo’ di Belen Rodriguez con Antinolfi sono state pagate di meno”. Insomma, il premier è protagonista indiscusso del Bel Paese in ogni settore, persino se si parla di rotocalchi.

Olivia Paladino e Conte al centro del gossip

Nei giorni scorsi Olivia Paladino è stata parecchio chiacchierata per una borsetta. Qualcuno ha detto che la compagna di Conte avrebbe indossato una costosissima borsa Hermès dal valore di 80mila euro. Il modello a cui è stato fatto riferimento è la Hermès “Kelly”, in paglia marrone di Hermès Vintage in stile pic nic. Immediatamente il chiacchiericcio ha iniziato a diffondersi. Peccato che si sia trattato di un grosso ‘granchio’ perché in realtà l’indumento sfoggiato da Olivia non era affatto una Hermés, tantomeno la “Keey”. A risolvere il caso è stato il magazine Chi che ha reso noto che l’articolo in questione è stato acquistato dalla donna alcune settimane fa nel negozio Chance di viale Tittoni a San Felice al Circeo. E la cifra sborsata per esso è stata 140 euro. Insomma, molto meno degli 80mila euro di cui si è tanto parlato.

Olivia e Conte: figli e precedenti relazioni

Elegante, riservata e molto schiva: chi conosce Olivia così la definisce. La donna è la figlia di Cesare Paladino, proprietario del lussuoso Grand Hotel Plaza di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin. La fidanzata del premier ha una figlia, Eva, frutto d’amore non avuto da Conte ma da una precedente relazione. Rispetto al Presidente del Consiglio è più giovane di circa 15 anni. Pure Conte ha avuto un figlio da un precedente matrimonio. Si tratta di Niccolò ed ha 12 anni.