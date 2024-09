Conferenza Ballando: chi lo fa per soldi e chi ha già perso 14 kg

Le chicche della conferenza stampa di presentazione di Ballando con le Stelle 2024: giovedì 26 settembre, ossia due giorni prima della partenza del talent show, Milly Carlucci ha parlato con i giornalisti, portando con sé i nuovi concorrenti e i nuovi maestri. Diverse le curiosità emerse dall’incontro. Non è nemmeno mancata qualche ‘bugia bianca’ detta dalla conduttrice di Sulmona.

Le 5 chicche della conferenza stampa di Ballando con le Stelle 2024

La prima chicca riguarda Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis oggi fidanzata con Angelo Madonia, che è uno dei danzatori professionisti del programma (altro che Beautiful). Ebbene, intervenuta in conferenza, come al solito ha sfoggiato la sua nota schiettezza:

“A me l’aveva chiesto solo un anno. L’ho vista come un’occasione per migliorarmi fisicamente e per aiutarmi in un momento di cambiamento, anche emotivo. Il contratto poi non fa neanche schifo, perché se no sembra che siamo tutti qui per la noia”.

Alé, finalmente una persona che ammette che senza il cachet non si va da nessuna parte. Va bene la gara, va bene il divertimento, vanno bene i buoni propositi per migliorarsi, ma se non ci stanno i denari, non c’è alcun “ok, vengo”. Gira e rigira il mondo ruota sempre attorno ai money.

Seconda curiosità: il signor Alan Friedman, giornalista e scrittore americano, ha raccontato che ha già perso parecchio peso. Così lo statunitense: “La prima cosa che mi hanno detto quando sono venuto a luglio è stata: “Perderai dei chili”. Ho perso quattordici chili”.

Terza cosa interessante della conferenza. Quando è stato presentato l’attore Furkan Palali, quei geni della Rai lo hanno così descritto: “Viene dalla Turchia, dove è protagonista di una serie amatissima”. Sanno tutti che è una star di Terra Amara, soap in onda su Mediaset. Che problema c’è a menzionare la fiction? Siamo nel 2024 e ancora si sta a tenere in piedi i segreti di pulcinella? Sì, purtroppo, ma tant’è!

Quarta chicca: Tommaso Marini, campione di scherma, è stato accoppiato con Sophia Berto. Tra i due c’è tantissima differenza sull’altezza. Lui è uno ‘stangone’ di 1.94 m. Come si fa? “Vi assicuro che hanno trovato un’armonia perfetta nel ballo”, ha sostenuto Milly. Si vedrà!

La quinta particolarità riguarda una piccola bugia o, se preferite, una mezza verità da parte della Carlucci. Come è arcinoto è riuscita a ingaggiare Barbara d’Urso che sarà ‘Ballerina per una notte’ nella puntata del 5 ottobre. Tale scelta ha il fine di creare un po’ di can can visti anche i trascorsi di Barbarella con Selvaggia Lucarelli? “Noi non cerchiamo la polemica. Quando abbiamo dei momenti vivaci davanti al bancone, è perché si parlava di ballo: ricordo che un concorrente ha avuto un blackout parlando di samba”. Una piccola bugia viene da dire: ma come non si cerca la polemica a Ballando? Certo che la si cerca. E per fortuna. Altrimenti che barba, che noia. Vero è che non la si cerca in modo ultra trash come altrove. E poi: in che senso si discute sempre di ballo? Ci sono decine di esempi in cui i battibecchi hanno esulato dal tema danza. Suvvia Milly, raccontiamocela tutta!