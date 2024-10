Conduzioni tv, voti da 1 a 10: chi svetta e la maglia nera a sorpresa

Primi bilanci provvisori della nuova stagione televisiva che è ormai entrata nel vivo. Di seguito è stata stilata una classica e sono stati dati dei voti sull’esordio dei conduttori e dei programmi d’intrattenimento di punta. Il principale criterio per stabilire il punteggio riguarda l’interesse mostrato dal pubblico. Va precisato che l’analisi, naturalmente, concerne solo il primo spezzone di stagione. Dunque si è innanzi a dati provvisori e non definitivi. Tuttavia, alcuni numeri sono emblematici e certificano dei trend che potranno sì cambiare nei prossimi mesi, ma sicuramente non essere rivoluzionati. Per fare un esempio concreto: se uno show è partito al 3% non arriverà mai al 15%. Potrà migliorare o peggiorare di qualche punto, ma non registrare picchi o cali spropositati.

Ultima piazza per Amadeus, migrato sul Nove. Suzuki Music Party, in prime time, ha avuto 628.000 utenti e il 4.6% di share. Chissà chi è (alias I Soliti Ignoti), nelle ultime puntate in access prime time, è sprofondato sotto al 3%. Non ci si aspettava che ‘Ama’ raggiungesse i picchi della Rai, ma certamente nessuno credeva che finisse sotto al 3%. Un vero e proprio incubo televisivo, voto 1!

La Volta Buona (Rai 1) di Caterina Balivo sempre in apnea, tra il 10% e il 13% di share. Quest’anno si sta puntando fortemente sulla cronaca nera, con tanto di accavallamento no-sense con Ore 14 di Milo Infante. Che c’azzecca poi la Balivo con omicidi e quant’altro resta un mistero. E pensare che Rai Uno aveva quel gioiellino di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che aveva cominciato a funzionare che era una meraviglia. L’intero progetto LVB si merita un bel 2!

Ecco il tanto atteso ritorno sulla tv pubblica di Massimo Giletti: lunedì ha aperto le danze su Rai Tre Lo Stato delle Cose con 840.000 spettatori e il 5.4% di share. Non un floppissimo, ma nemmeno un successo, contando anche il costo del giornalista torinese e della produzione della trasmissione. Ci si aspettava qualcosa di nuovo, invece ci si è ritrovati in studio Vannacci e altri ospiti ormai ‘triti e ritriti’. Odore di stantio, voto 3!

Altro programma che non decolla è Pomeriggio 5 di Myrta Merlino che oscilla tra il 13% e il 15%. Barbara d’Urso garantiva dati migliori e aveva un pubblico fedele. Ora il talk è uno scopiazzamento de La vita in diretta. Ma ovviamente l’utente preferisce l’originale. E infatti Matano batte sempre la collega. AAA cercasi originalità e identità, voto 4!

Altra edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Un reality morente. Si è sul viale del tramonto. Già lo scorso anno i dati furono giusto sufficienti, quest’anno si rischia di andare sotto alla soglia di sopravvivenza. Per ora circa 2.2 milioni di spettatori e il 18% di share. Voto 5!

Tale e Quale Show di Carlo Conti è la solita garanzia per l’ammiraglia Rai. Il vecchio volpone toscano cambia poco visto che sa che il talent funziona. Al momento oltre 3 milioni di utenti a puntata e il 19.7% di share. Tutto sotto controllo, voto 6!

Temptation Island non smette di macinare ascolti tv. Lasciate perdere la questione ‘trash’: è un reality che funziona. Le coppie sono quasi tutte credibili, il montaggio è fantastico, le colonne sono sono spettacolari, Bisciglia come al solito fa il suo egregiamente. Risultato? Oltre 3 milioni di spettatore e oltre il 22% di share. Voto 7!

Milly Carlucci non molla mai. Prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 e subito colpaccio: battuta di un soffio la corazzata Tu si que vales. Per lo show ‘danzante’ 3.3 milioni di spettatori e il 25.6% di share. La Carlucci ha di nuovo azzeccato il cast. Intramontabile voto 8!

Maria De Filippi è partita a razzo, tanto per cambiare. Uomini e Donne stabilmente sopra al 20%, Tu si que vales oltre il 25%, dati simili per la prima puntata di Amici. Il solito caterpillar. Un consiglio a Mediaset: trovate il modo per clonarla, voto 9!

Voto 10 a Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi. Prima che iniziasse il quiz show le malelingue già pregustavano l’ipotetico calo di ascolti rispetto all’era Amadeus. E invece il conduttore campano ha ingranato la quinta, anzi la sesta, ed ora viaggia a oltre 5 milioni di spettatori a serata con uno share oltre il 25%. Il bello è che l’allievo di Maria De Filippi ci sa fare e già ha fatto dimenticare il suo predecessore. Che dire, chapeau!