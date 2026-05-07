Conduzione Isola dei Famosi 2026, Mediaset ha deciso: ecco chi l’ha spuntata, manca solo la firma

L’Isola dei Famosi cambia pelle e, a quanto pare, anche conduttrice. Come già spiegato nelle scorse settimane, Mediaset ha deciso di rinnovare profondamente il format in vista della nuova edizione. Le riprese del reality show non saranno più girate in Honduras. La nuova location è stata individuata nelle Filippine. La testata Leggo fa ora sapere che la produzione dovrebbe sbarcare in Estremo Oriente a partire dal 5 giugno. Sempre Leggo riferisce di aver appreso da fonti qualificate che il nodo relativo alla conduzione sarebbe ormai stato sciolto. Tra Veronica Gentili, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez, l’avrebbe spuntata quest’ultima. Manca ancora la firma, che dovrebbe arrivare a breve, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto dei piani alti di Cologno Monzese.

Conduzione dell’Isola dei Famosi: sul tavolo è rimasto solo il nome di Belen Rodriguez

Dunque, come già anticipato poche settimane fa da Vanity Fair e Dagospia, Belen è in pole position. Leggo spiega che il suo nome è l’unico rimasto sul tavolo dei vertici del Biscione. L’idea sarebbe quella di non farla condurre in solitaria. Si starebbe pensando di affiancarle un nome di peso. Ciò significa che ci sarebbe una conduzione in tandem, novità assoluta nella storia del reality. Così come è una novità assoluta la scelta di rinunciare alla diretta per quanto riguarda le prime serate su Canale 5.

Mediaset dovrebbe ‘confezionare’ la nuova stagione in stile Temptation Island. Vale a dire che prima verranno svolte le riprese, poi si lavorerà sodo in post produzione e infine ci sarà la messa in onda. Un esperimento già effettuato con la riproposizione lo scorso anno della Talpa. Il risultato, in termini di ascolti, allora fu disastroso, tanto che la trasmissione affidata a Diletta Leotta chiuse in anticipo. A Cologno Monzese sperano che stavolta vada meglio.

L’idea di Mediaset: alla conduzione una coppia d’impatto

Tornando alla conduzione, Mediaset punterebbe a combinare una coppia di impatto. Non resta che attendere di vedere se Belen verrà ufficializzata ed, eventualmente, chi sarà messo o messa al suo fianco. Tutte le decisioni dovrebbero essere prese a breve perché nelle prossime settimane dovrebbero cominciare le registrazioni. La messa in onda vera e propria su Canale 5 dovrebbe iniziare a metà o a fine settembre.

Sempre ammesso e non concesso che arrivi la fumata bianca sulla conduzione della modella argentina, per lei sarebbe il ritorno alla conduzione in Mediaset dopo anni di lontananza dalla tv berlusconiana. Gli ultimi programmi che ha guidato, risalenti alla stagione 2022/2023, sono stati Tu sì que vales e Le Iene. Poi la separazione da Stefano De Martino, il buio della depressione, il lavoro su se stessa e il ritrovamento dell’equilibrio personale.