Conduttrici over 50: realtà contro tv e social, chi è irriconoscibile

Siamo sicuri che non c’è trucco e non c’è inganno? Mica tanto. Siamo abituati a vedere le star della tv impeccabili, quasi senza difetti, sia sul piccolo schermo, sia sui social. In questo articolo ci concentreremo sulle conduttrici over 50 che pare che abbiano fatto un patto con il diavolo. Possibile che non invecchino? Si domandano in molti. La risposta banale è che sì, naturalmente invecchiano pure loro. Soltanto che il pubblico è solito vederle sempre con il filtro dello schermo, del trucco e dei filtri Instagram. Tolti questi ci si accorge in fretta che di ‘bionico’ non c’è nulla. Non che queste persone siano inguardabili, tutt’altro, solamente non sono ‘perfette’ come alcuni erroneamente immaginano.

Si cominci da Barbara d’Urso, splendida nei suoi 67 anni. Su di lei, per via dei fari sparati in viso nelle sue trasmissioni Mediaset, si sono sprecate le ironie e i sarcasmi per anni. Anche sui social ama apparire e sembra una 30enne. ‘Barbarella’ è senza dubbio stata dotata da madre natura, ma guardandola senza trucco e senza alcun filtro digitale la musica cambia. Tuttavia resta riconoscibile.

Stesso discorso vale per Lorella Cuccarini, 58 anni e un fisico invidiabile. Se la si osserva al naturale, si comprende che non ha più ovviamente 30 anni. E Federica Panicucci? In tv e sui social mostra un fisico mozzafiato a 56 anni e una cura assai particolare per il corpo e la sua immagine. Acqua e sapone non è la stessa cosa, naturalmente.

Le tre star della tv che attirano più attenzione quando vengono ritratte come mamma le ha fatte sono probabilmente Maria De Filippi, 62 anni, Simona Ventura, 59, e Valeria Marini, 57. Se si paragonano gli scatti ‘real’ a quelli del piccolo schermo e dei social (“Queen Mary” non li ha) a volte pare persino di trovarsi innanzi a persone differenti. Pesa non poco sulle tre anche l’effetto dei ritocchini. Non è un mistero che ne abbiano fatto uso.

Infine ecco Adriana Volpe, 51 anni, e Antonella Clerici, 60. Le due conduttrici pare che siano ricorse poco o nulla al bisturi e agli ‘interventini’. Insomma, per il loro casi pochi ‘trucchi’ e pochi ‘inganni’.