Conduttori tv a telecamere spente: ‘buoni’ e ‘cattivi’, testimonianze

Sussurri, spifferi e racconti relativi a quando le telecamere si spengono: chi sono davvero le star della tv italiana? Naturalmente ciò che si vede sul piccolo schermo non è l’essenza totale di una persona. D’altra parte condurre è un lavoro, non un rivelare lati nascosti di sé. Negli anni sono diverse le chicche che sono state narrate su diversi vip. Come si comportano quando la lucina si spegne Michelle Hunziker, Amadeus, Carlo Conti, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, etc etc?

Si cominci da coloro che non hanno mai avuto alcuna critica, ma solo elogi da parte di collaboratori e addetti ai lavori. Di questi fa parte Maria De Filippi: chiunque abbia lavorato con lei (e non sono pochi) riferisce di una donna esigente ma educata e corretta, votata all’ascolto e caratterizzata da un’intelligenza sopra la media. Nessuno l’ha mai accusata di essere maleducata o snob (e potrebbe pure tirarsela un po’ visto tutto ciò che ha fatto).

Altra persona che si è caratterizzata per garbo e stile è Fabrizio Frizzi. Se ne è andato troppo presto. Tutti quelli che ci hanno avuto a che fare lo hanno dipinto come un uomo dalla squisita umanità e dolcezza.

Si passi a Paolo Bonolis: avete presente come è in tv, cioè burlone, sempre con la battuta pronta e irriverente? Ecco, è uguale nella vita di tutti i giorni. Emblematica in tal senso una testimonianza di Gabriella Castagna, donna che ha partecipato ad Avanti un Altro come concorrente:

“Esattamente come lo vedete in tv. Identico. Simpatico, parla e scherza con tutti: il pubblico, i concorrenti, lo staff del programma. E improvvisa tutto. Non c’è copione. Nessuno mi ha detto come dovevo comportarmi e tantomeno Bonolis mi conosceva. Ci siamo incontrati per la prima volta durante il gioco e tutto quello che ne è scaturito è frutto della sua abilità ad improvvisare”

Tutti così angelici i conduttori? Non proprio, a quanto sembra. Su Myrta Merlino, ad esempio, i suoi collaboratori ai tempi in cui era un volto di La7 ne hanno dette di cotte e di crude, accusandola di “comportamenti incivili e maleducati”. Dagospia ha addirittura riportato testimonianze in forma anonima: un giorno è “arrivata in studio, tutta infreddolita. La vispa Myrta ha chiesto a uno degli assistenti di studio di riscaldarle la testa con un phon, salvo poi dare in escandescenza accusando il malcapitato di scompigliarle l’acconciatura”. Inoltre avrebbe tuonato: “Siete a mia disposizione 24 ore su 24!”.

Secondo quanto sussurrato sempre da ‘Dago’ ci sarebbero pure state persone chiamate a svolgere ruoli non attinenti alle proprie mansioni: “C’è chi ha dovuto persino prenotare la ceretta alla Merlino e chi doveva portarle i vestiti in tintoria o i cani dal veterinario”.

Merita una menzione anche la sfuriata di Lucio Presta nei confronti di Amadeus. L’ex direttore artistico del Festival non ha mai ricevuto critiche da parte di addetti ai lavori e collaboratori. Tutti dicono che sia disponibile, educato e gentile sia con le star sia con le maestranze. Presta invece gli ha dato dell’”irriconoscente”. Trattasi comunque di una voce isolata.

Attenzione poi a cosa ha sussurrato Bruno Voglino qualche anno fa sull’insospettabile Fabio Fazio. Voglino è un autore tv che ha alle spalle tantissima esperienza. Intervistato da La Repubblica disse: “Di lui apprezzo la capacità di stare a suo agio con tutti, dal giovane comico fino al Papa. Se è buono con tutti? Macché, è un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo. Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti. E compila liste di buoni e cattivi”.

Molto curioso anche ciò che ha dichiarato in tempi non sospetti su Michelle Hunziker il giornalista Gabriele Parpiglia. La firma di Chi ha sostenuto che l’elvetica in privato sia una persona assai differente rispetto a ciò che si vede in tv. Così Parpiglia a Casa SdI:

“Fra me e Michelle Hunziker c’è astio? No, c’è odio, che è diverso. Ma non da parte mia. Per il semplice motivo che ci sono delle cose che non si possono superare… Lei è una persona maleducata, non è quello che si vede in video, appare con tanti sorrisi ma dietro c’è una forte mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono anche i semplici rapporti”.

Come poi non citare i fuori onda che hanno rischiato di distruggere la carriera di Flavio Insinna. Striscia la Notizia trasmise dei video in cui si vedeva il conduttore fuori di sé con autori e concorrenti. Perse la testa, fu uno spettacolo raccapricciante. Insinna si è scusato più volte per i fattacci, dicendo di non riuscirsi a perdonare quei suoi atteggiamenti. Chi però conosce privatamente il conduttore ne parla come una persona di cuore e altruista.