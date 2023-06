Conduttori Rai 2023/2024, tutti gli incastri: addii, conferme e novità

Attraverso incastri, conferme e novità, il puzzle del nuovo palinsesto Rai prende progressivamente forma. Se alcuni conduttori hanno potuto godere di un rinnovo della fiducia dai vertici di Viale Mazzini, mantenendo saldo il loro posto in tv, per altri si intravedono cambiamenti all’orizzonte.

Le conferme: Marco Damilano e non solo…

Tra le conferme c’è quella di Marco Damilano, che ha ancora un anno di contratto (e sarà rispettato). Anche la prossima stagione, quindi, lo rivedremo alla guida de Il cavallo e la Torre su Rai 3. Il neo direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini, gli avrebbe rinnovato la fiducia nonostante le accuse della Lega. Damilano, infatti, quando era alla guida dell’Espresso, era stato accusato di aver orchestrato lo scandalo dei fondi russi al partito, per mettere in difficoltà Matteo Salvini.

L’addio di Lucia Annunziata apre un casting per la sua sostituzione. Mezz’ora in più, programma su Rai 3 collocato di domenica pomeriggio, potrebbe andare a Monica Maggioni, ex direttore del TG1. Anche per Serena Bortone si prospetterebbe un continuo dell’avventura televisiva sul terzo canale, ormai quasi certa di lasciare Oggi è un altro giorno.

Tra le conferme, spiccano Chi l’ha visto con Federica Sciarelli e Cartabianca di Bianca Berlinguer. Discorso diverso per Report di Sigfrido Ranucci che, nonostante la conferma, potrebbe spostarsi dal lunedì alla domenica sera, prendendo il posto di Fazio e Littizzetto dopo il loro passaggio a Discovery. Il posto di Ranucci, nel palinsesto, potrebbe essere occupato da un programma di inchiesta con Salvo Sottile.

Palinsesto Rai: chi esce e chi rimane, tutti i nomi

In uscita ci sarebbe, invece, Massimo Gramellini, con probabile approdo a La7. Francesco Giorgino, ex TG1, potrebbe condurre un programma di approfondimento in seconda serata su Rai 1. Filtrano, poi, novità sul comparto Intrattenimento, dove i direttori Marcello Ciannamea (prime time) e Angelo Mellone (daytime) avrebbero già avviato i colloqui.

Confermato Amadeus per il quinto Festival di Sanremo consecutivo, così come Alberto Matano a La vita in diretta. Rivedremo anche Carlo Conti a Tale e quale show, mentre Antonella Clerici ricondurrà The Voice Senior. Mara Venier, con ogni probabilità, ripartirà con una nuova stagione di Domenica In, lo stesso farà Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera. Nunzia De Girolamo condurrà Estate in diretta, poi, probabilmente, anche un altro show. In attesa della presentazione ufficiale del palinsesto, filtrano interessanti novità (e conferme) per la prossima stagione Rai.