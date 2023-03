Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha sempre di più le ore contate. Da giorni e giorni non si fa che parlare dell suo addio al pomeriggio di Rai Uno e anche oggi è giunta l’ennesima voce che la vedrebbe fuori dal progetto della prima rete della prossima stagione. Sembrano giorni pieni e intensi in viale Mazzini: da una parte c’è chi sta decidendo chi confermare e chi declassare a partire da settembre, dall’altra ci sono i conduttori che attendono di scoprire il proprio destino. L’unico che potrebbe dormire sonni tranquilli pare essere Alberto Matano, che tornerà in solitaria a La Vita in Diretta anche l’anno prossimo.

Anche Il Paradiso delle Signore non correrebbe alcun rischio di essere cancellato o spostato. Al contrario, Serena Bortone non dovrebbe tornare a Oggi è un altro giorno. Questa sarebbe la decisione presa in casa Rai, che punta a un nuovo assetto del pomeriggio di Rai Uno. L’unica cosa certa al momento è che a settembre 2023 ci saranno cambiamenti. Le ultime indiscrezioni sono arrivate dalle pagine di Oggi, nel nuovo numero in edicola questa settimana.

Proprio questa rivista ha fatto il nome del sostituto di Serena Bortone, e forse sarà una sostituzione totale: potrebbe cambiare nome anche il programma del primo pomeriggio di Rai Uno. Il nome in questione è Tiberio Timperi: si starebbe pensando di affidare un nuovo talk show a lui da mandare in onda al posto di Oggi è un altro giorno. Il settimanale Oggi ha parlato con certezza e sicurezza dell’arrivo di Timperi al posto della Bortone. Proprio Timperi, inoltre, sarà impegnato per tutta l’estate con Uno Mattina, dove sarà affiancato da Serena Autieri.

Cambieranno i programmi estivi in vista di un nuovo programma in autunno oppure manterrà sia un impegno sia l’altro? Per il momento non si sa altro, se non che Tiberio Timperi passerà nel pomeriggio di Rai Uno, a fare cosa si saprà più in là probabilmente. E cosa ne sarà invece di Serena Bortone? C’è una doppia ipotesi in ballo: potrebbe condurre un programma nel pomeriggio della domenica di Rai Uno, dunque al posto di Francesca Fialdini, oppure tornare su Rai Tre.