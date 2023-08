Conduttore Rai: “Soleil è la nuova Milly Carlucci” (ma anche no!)

By

Soleil Sorge, influencer italo-americana (nonché discussa ex concorrente del GF Vip 6 nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne) ha esordito sulla Tv di Stato. La giovane ha debuttato su Rai Due nel programma “Felicità”, che quest’anno ha come sottotitolo “La stagione dell’amicizia e del rispetto”. A guidare la trasmissione riecco Pascal Vicedomini che di recente, con Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato proprio del nuovo innesto, Soleil, azzardando un paragone che è parso alquanto bizzarro.

“È fortissima ha una vocazione internazionale, è colta e intelligente”. Così Pierdomini nel commentare la sua esperienza televisiva con la Sorge. Forse poteva bastare così. E invece no, il presentatore ha parlato dell’ex gieffina sostenendo che si potrebbe essere innanzi alla nuova Milly Carlucci:

“Mi sono bastati tre minuti per capire il suo valore. Ha qualità straordinarie che potrebbero trasformarla nella nuova Milly Carlucci. È spigliata, garbata, positiva, simpatica alle donne. Una brava ragazza oltre che bella, studia tanto e non si crede chissà chi”.

Bene che Pierdomini e Soleil vadano d’amore d’accordo, meno bene sviolinate così melliflue. Chiaramente è un’ottima cosa che due colleghi si stimino e che parlino bene l’un dell’altra. Evitare paragoni con poco senso sarebbe però auspicabile.

Definire Soleil, con tutto il rispetto della ragazza, la potenziale futura Milly Carlucci è un qualcosa che ha un sapore davvero fantascientifico. Ora, come dice Chiambretti, in tv tutto fa brodo. Quindi va bene tutto? Fino a cert punto…

Cosa fa Soleil nel programma Felicità di Rai Due

La trasmissione è partita sabato 5 agosto, alle ore 12.00 su Rai Due. “Felicità” è un family-show che cerca di interessare il pubblico sulle cronache dello spettacolo, del costume e dell’ambiente. La madrina della prima puntata è stata Marisa Laurito. L’attrice, incontrata da Pascal Vicedomini a Lacco Ameno di Ischia, ha narrato la sua estate di intenso lavoro tra serie TV, teatro, e direzione del Trianon di Napoli

Soleil Sorge gestisce una striscia sul cinema insieme allo sceneggiatore e regista Enrico Vanzina. E una seconda sulla qualità della vita con il professor Pietro Lorenzetti. L’attrice Caterina Milicchio si confronta invece con educatori per parlare della formazione dei giovani, con manager della finanza per dare ai telespettatori alcuni suggerimenti essenziali per i loro possibili interessi futuri.

La prime due puntate del programma hanno raccolto risultati magri, tutt’altro che entusiasmanti. L’esordio del 5 agosto è stato visto soltanto da 266.000 spettatori (3.3% di share). Leggermente meglio è andato sabato 12 agosto venendo visto da 304.000 telespettatori (share al 3.5%).