Luigi Favoloso ha avuto qualcosa da ridire sui concorrenti di questa settima edizione del “Grande Fratello Vip”. L’imprenditore non ha fatto a meno di notare le storie pubblicate dagli ex vipponi dalla loro uscita dalla Casa, in particolar modo quelle viste ieri sera, 21 aprile: da una parte Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon al cinema, dall’altra Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Alberto De Pisis a cena fuori. Insomma, un weekend apparentemente di relax.

A tal proposito, Luigi è rimasto molto sorpreso dalle serate trascorse dagli ex gieffini a meno di un mese dalla loro uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Non è un mistero che, quest’anno, la Mediaset abbia cercato quasi di cancellare l’ultima edizione del reality, motivo per cui alcune ospitate degli ex vipponi sono saltate. Secondo Favoloso, però, ci sarebbe proprio un dislivello di impegni rispetto ai GF degli anni passati, tra cui il suo del 2018:

Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ieri era venerdì, qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo. Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei.

Insomma, un attacco abbastanza duro quello di Favoloso e anche mirato. Sono, infatti, ben tre le coppie formatesi quest’anno, che hanno ricevuto decine di aerei: i Donnalisi (Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi), gli Incorvassi (Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi) e gli Oriele (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro). Nonostante la grande presenza social dei loro fan, secondo Luigi, non ci sarebbe lo stesso riscontro fuori, consideranzo la differenza di mole di lavoro rispetto a quella ottenuta da lui e dai gieffini dei “tempi d’oro”.

C’è da dire, però, che non per tutti vale così. Oriana Marzoli, infatti, ha tenuto già tre serate in diverse discoteche dell’Italia dalla sua uscita dal GF Vip. Allo stesso modo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini hanno annunciato alcune date per incontrare i loro fan. Inoltre, bisogna anche sottolineare che i tempi sono leggermente cambiati. Da tempo ormai, i vipponi, una volta finita l’esperienza del Grande Fratello cominciano a lavorare principalmente con sponsorizzazioni social, mentre le serate sono rimaste un po’ nell’immaginario del passato.

Insomma, aldilà di tutto, quella di quest’anno non rientra tra le edizioni più fortunate. Il tentativo della Mediaset di fare tabula rasa e mettere un veto ai vipponi ha sicuramente giocato un grande ruolo sul possibile hype da sfruttare subito dopo la fine del programma. Bisognerà vedere come nei prossimi mesi i gieffini cercheranno di gestire questa ondata di popolarità.