Concerto Romagna: scivoloni epici di Elodie e Sangiorgi (video)

By

Italia Loves Romagna è stato un successo sotto tutti i punti di vista. La raccolta fondi per gli alluvionati ha potuto contare sulle donazioni giunte dai telespettatori e sull’incasso dei 40mila che hanno assistito al concerto live a Campovolo. Anche televisivamente l’iniziativa è piaciuta, raggiungendo su Rai Uno oltre il 30% di share. Tanti i momenti emozionanti innescati dai brani immortali cantati dal gota degli artisti della musica del Bel Paese. Durante la serata non sono mancati nemmeno momenti esilaranti, conditi da gaffe che sono diventate rapidamente virali sui social. Due in particolare hanno fatto il giro della rete: quelle con protagonisti Elodie e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Lo scivolone del cantante pugliese è stato quello più rumoroso. Nel corso della sua performance ha voluto scaldare il pubblico, ricordando il fine nobile del concerto, vale a dire dare un aiuto concreto a quelle persone che hanno perso parecchio a causa dell’alluvione delle scorse settimane. Peccato che abbia confuso la regione e al posto di scandire Emilia Romagna ha lanciato un urlo a favore delle Marche. “Fate sentire tutto l’amore alle Marche e anche a casa!”, ha urlato il frontman dei Negramaro. In un batter di ciglio la gaffe è stata rilanciata a più non posso sulle piattaforme web.

Elodie presa in contropiede da Gianni Morandi

Capitolo Elodie. La popstar ha intonato Vertigine per poi tornare sul palco e chiudere il concerto assieme a Gianni Morandi e Fiorella Mannoia, con i quali ha cantato Vita di Lucio Dalla. Il brano era previsto in scaletta e tutto fin qui è filato liscio. Il problema è che quel diavolaccio di Morandi, che a 78 anni ha più energia di un 20enne, ha improvvisato poi un’ultima chicca, avventurandosi in un fuori programma e invitando le due colleghe a intonare C’era un ragazzo.

Italia Loves Romagna, Gianni Morandi improvvisa: Elodie non conosce il suo brano https://t.co/6ixImPXVNG — Luca Faccio (@lucafaccio) June 25, 2023

La faccia di Elodie è stata tutta un programma e si è capito poco dopo il perché: l’ex allieva di Amici non conosceva bene il testo e così ha tentato di barcamenarsi ballicchiando sul palco. Inutile dire che le espressioni basite del suo volto quando si è trovata a dover improvvisare con Morandi sono diventate un meme virale sul web.