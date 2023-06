Ascolti tv: Italia loves Romagna, Scotti, Tatangelo. Top e Flop

Il concerto benefico per la ricostruzione in Emilia Romagna, Italia Loves Romagna, andato in onda su Rai1 ha vinto nettamente la serata aggiudicandosi più di 3 milioni e mezzo di spettatori con uno share del 30.8% mentre la replica de Lo Show dei record, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, per la seconda settimana di seguito ha subito un netto calo negli ascolti aggiudicandosi appena il 9% di share. Scene da un Matrimonio non raccoglie i dati di Terra Amara (costantemente oltre il 20% di share), ma fa comunque registrare buoni numeri: 16.2% e oltre 1.7 milioni di utenti raggiunti. Nulla in particolare da segnalare relativamente alla programmazione sulle altre reti: l’ascolti medio in tutti i casi è rimasto ben sotto al milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 24 giugno 2023:

Rai Uno: Italia Loves Romagna ha intrattenuto 3.560.000 spettatori con il 24.7% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha interessato 2.450.000 telespettatori (30.8%);

Canale 5: Lo show dei record ha convinto 997.000 spettatori (9%);

Rai Due: Desideri mortali ha ottenuto 469.000 utenti (3.4%);

Italia Uno: Indiana Jones e il tempio maledetto ha interessato 792.000 spettatori (6.1%);

Rete 4: Quarta Repubblica Speciale è stato seguito da 660.000 spettatori (5.2%);

La 7: Doc ha convinto 265.000 spettatori (2.6%);

Tv 8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti ha totalizzato 385.000 spettatori (2.7%);

Nove: Sparita nel nulla – il caso Elena Ceste ha raggiunto 337.000 persone (2.5%).

Ascolti tv sabato 24 giugno 2023: preserale e access prime time

Canale 5: Paperissima Sprint è stato seguito da 2.134.000 persone (14.7% di share);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 769.000 telespettatori (5.4%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto 736.000 spettatori nella prima parte del programma (5.3%), mentre nella seconda ne ha avuti 841.000 (5.8%);

La 7: In onda ha raggiunto 1.029.000 persone (7.2%);

Rai Tre: Generazione Bellezza ha interessato 351.000 spettatori (2.5%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 2.706.000 spettatori (24.3%) nella prima parte, mentre Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha totalizzato un a.m di 1.864.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Caduta Libera ha raggiunto 1.309.000 spettatori (15.1%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 1.710.000 (15.9%).

Ascolti tv sabato 24 giugno 2023: il pomeriggio