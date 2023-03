Notte brava per Ilary Blasi e il suo Bastian. I due erano presenti ieri 25 marzo al concerto che i Maneskin hanno tenuto al Palazzo dello Sport di Roma e si sono scatenati con le canzoni del gruppo musicale. La serata è stata documentata da entrambi sui loro profili Instagram, dove si sono mostrati ai loro followers più felici che mai. Per l’occasione Ilary ha scelto uno stile casual e rock: la conduttrice indossava un top crop bianco con dei pantaloni cargo scuri. Insieme alla coppia anche il coreografo Luca Tommasini, con cui la Blasi ha lavorato nel programma “Star in the star”, andato in onda su Canale 5 nel 2021. Oltre a godersi lo spettacolo, la showgirl ne ha approfittato per fare un’ironica dedica a colui che le svelò per primo le corna dell’ex marito Francesco Totti. Di chi si tratta?

Dopo aver postato vari video dei Maneskin sul palco, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha ricondiviso una storia pubblicata dal suo nuovo fidanzato, in cui appare in secondo piano il giornalista Roberto D’Agostino. Ironica come sempre, Ilary ha voluto disegnare un cuoricino sul fondatore di ‘Dagospia‘, che è stato il primo a rivelare al pubblico lo scoop sul tradimento dell’ex marito e padre dei suoi tre figli con la nuova fidanzata, Noemi Bocchi. Inoltre, al termine del concerto, la romana e il compagno tedesco sono andati nel dietro le quinte per salutare la band e si sono scattati una foto con Damiano David, il frontman dei Maneskin. Insomma, una fine degna di una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Francesco Totti vuole traslocare

Dopo aver vissuto per 20 anni insieme ad Ilary Blasi nella zona Eur di Roma, alcuni mesi fa Francesco Totti si è trasferito a Vigna Clara, nel quartiere a nord della Capitale. Tuttavia, pare che questa zona non lo faccia sentire proprio a casa. Il quartiere, notoramiente di fede laziale, non sarebbe riuscito neanche a fargli apprezzare l’attico in cui convive con Noemi Bocchi, dotato di un in immenso terrazzo dalla vista mozzafiato. A quanto pare, l’ex capitano della Roma vorrebbe tornare all’Eur. A riveralo l’amico Alex Nuccetelli, che al settimanale Novella 2000 ha rivelato che ‘Er pupone’ starebbe cercando un appartamento non troppo distante da quello che condivideva con l’ex moglie e i tre figli.